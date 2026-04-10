規模再升級！IEAT串聯美國與中美洲友邦　共拓台灣農食市場商機

▲左起夏威夷州政府駐台北辦事處許正昌處長、愛達荷州亞太區辦事處顏銀德處長、ASOA嚴樹芬會長、外貿協會邱揮立副秘書長、IEAT黃文榮秘書長、貝里斯駐台梅凱瑟大使、瓜地馬拉駐台艾特維大使、美國在台協會農業組漢夢閣組長、中美洲經貿辦事處詹朝富主任、密蘇里州亞太商務辦事處馬漢海處長、懷俄明州亞太商務辦事處朱裕誠處長。（圖／IEAT提供)

記者張佩芬／台北報導

「2026年美國暨中美洲農產品及食品展示會今(10)日在台北市進出口公會(IEAT)1樓演講廳舉行。活動為IEAT與美國各州政府辦事處協會(ASOA)、中美洲經貿辦事處(CATO)6年來第7度攜手合作辦理，今年規模再升級，匯聚來自美國、貝里斯及瓜地馬拉等6個單位、62家農產品及食品業者參展。

活動吸引超過50位專業買主到場交流現場洽談熱絡，展現台灣市場對多元農食產品的高度採購需求與合作潛力。

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ASOA會長嚴樹芬表示，本活動連年舉辦，已成為美國各州推廣農產品進軍台灣市場的首選平台，不僅代表著台灣市場對於美國農食產品的需求持續增長，同時也是台美農產合作日益深化的展現。

IEAT黃文榮秘書長則指出，IEAT長年致力於整合國際產業資源，拓展全球經貿鏈結，透過辦理多元進口推廣活動，協助會員企業接軌全球供應鏈，讓企業無須遠赴海外，公會約6700家會員，其中食品業約1400家，即可掌握國際市場動態與跨境合作商機。

此外，貝里斯與瓜地馬拉駐台大使雙雙親臨現場致詞，充分展現對本次活動的重視，以及持續深化對台農食經貿合作的積極態度。貝里斯駐台大使梅凱瑟表示，各國農食產品各具特色與市場優勢，透過多元產品組合與資源整合，不僅能發揮互補效益，也有助延伸更多元的市場應用與合作模式，進一步提升產品附加價值。

瓜地馬拉駐台大使艾特維則指出，瓜地馬拉雖不以產量見長，卻始終堅持以卓越品質立足國際，其中精品咖啡尤具代表性，深獲全球市場肯定，盼藉由本次展會讓更多台灣業者認識瓜國多元優質農產品，進一步深化雙邊經貿合作。

▲本次展示會產品多元，吸引眾多專業買主到場洽談交流。（圖／IEAT提供）

今年展出品項橫跨基礎原物料、特色農產、高附加價值加工食品及精緻消費型商品，完整呈現涵蓋上游原料供應至終端市場應用之多元農食供應鏈樣貌。除美國愛達荷州、密蘇里州及懷俄明州持續帶來深受市場青睞的特色農食產品外，貝里斯及瓜地馬拉也展出精品咖啡、白蝦、可可製品、辣椒醬及特色農漁產品，展現中美洲友邦豐富的農業資源與產業特色。

另今年首度參展的夏威夷州，也帶來特色酒品及草本茶飲等產品，展現融合熱帶島嶼風情與生活品味的飲食文化，成為本屆展會亮點之一。



透過本次展示會，IEAT再次展現長期深耕美洲市場的成果。除與美國42個姐妹會建立長期合作關係，並設立全台唯一「Buy America商機媒合平台」，持續協助國內業者掌握美國市場商機外，過去亦辦理中南美洲貿易商機研討會、友邦食材推廣餐會及中南美洲產品一對一視訊進口採購商談會等多元活動，持續深化與瓜地馬拉、貝里斯等友邦的經貿鏈結。

未來，IEAT將持續整合國際資源與平台優勢，協助企業拓展多元採購來源、深化供應鏈合作，並布局美洲市場，開創更多合作契機。