台塑四寶Q1賺進448億元　台塑化、台化示警波灣料源吃緊

▲台塑企業內湖大樓外觀照。（圖／台塑提供）

記者巫彩蓮／台北報導

中東地緣政治緊張，國際油價每桶上漲到百美元大關，反映原料成本攀高，塑化產品調漲，台塑四寶今（ 2026）年第一季稅後淨利448.94億元，季增率523%，台塑化（6505）EPS為2.14元表現最佳，南亞（1303）、台化（1326）EPS分別1.8元、1.07元，台塑（1301）EPS 0.51元。

台塑化今年第一季本業獲利為245.14億元，較前一季大增192.5 億元，本業成長主因在於，美伊衝突引發荷姆茲海峽封鎖危機，推升杜拜原油價格去年底每桶62美元的價位一路上揚至今年第一季底128美元，原油呈急漲之局面，亦帶動成品油價格隨之上漲，相較於上一季產生巨額的原油庫存、在途及產品存貨所致，而單季稅後淨利為204.07億，EPS 2.14 元。

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儘管台塑化第一季營運表現突出，但對於當前油價大幅波動也提出示警，台塑化指出，該公司主要業務為煉油和石化上游，因原料八成以上來自中東進口，導致採購與運輸作業需 1 個月，當國際油價急速上漲時，亦同步帶動油品及石化原料價格上漲，惟根據會計準則，原料耗用成本採加權平均法計算，而非反應當期實際原料價格，因而產生在途原料及產品之存貨利益。

鑒於地緣政治若趨於緩和，油價隨時可能面臨劇烈回檔，屆時公司亦將承受同等規模之跌價損失風險，產能運轉受限，供應鏈壓力倍增進入第二季，營運面臨多重衝擊，3 月份受供應商因素影響，13.4萬噸輕油無法按計畫交運，導致烯烴三廠於3月24日被迫關停，目前僅維持一套乙烯廠運轉。此外，荷姆茲海峽物流受阻，導致中東原油交運延宕，煉廠操作率已進一步下修至四成，石化產能利用率則僅剩三成。

展望5、6月，原料採購能見度依舊不明，儘管已啟動分散料源採購，但在美伊衝突未歇下，原料成本已大幅墊高，5 月份中東原油加碼溢價已由4月份的每桶2.5美元暴漲至19.5美元。

儘管亞洲成品油供應緊縮帶動外銷利差擴大，台塑化優先確保國內油品供應無虞，並配合政府穩定物價政策，已自行吸收汽、柴油價格調整金額逾20億元，在「成本大幅墊高」與「產能受限」的雙重夾擊下，第二季面臨極大的經營挑戰，營運前景仍具高度不確定性。

台塑第一季本業虧損收斂13億元，受惠台塑美國轉投資收益挹注，合併稅後淨利32.69億元，順利由虧轉盈，EPS 0.51元，國際原油及原料乙、丙烯價格大幅上揚，帶動石化產品報價走升，第一季各主要產品平均價格較前一季上漲約7%至14%，美伊戰事，客戶擔憂斷料而積極回補庫存，加上先前低價原料所生產的成品庫存，利差明顯改善，帶動本業虧損縮小。

南亞第一季稅後淨利142.5億元，EPS 1.8元，創近15季新高，獲利動能主要來自電子三大領域，包括電子材料、子公司南電（8046），以及轉投資的南亞科（2408）；在AI需求快速推進下，雲端服務與資料中心業者持續擴大資本支出，帶動高速網通、儲存設備、邊緣運算與電源控制等應用需求顯著成長，相關材料供不應求，推升業績表現；同時，產能排擠效應亦使消費電子用料供需缺口擴大，進一步帶動電子材料、南電、南亞科各項產品的營收與獲利同步提升，推升公司單季獲利一舉超越前三年度的獲利總和。

台化第一季稅後淨利62.47億元，EPS 1.07元，台化指出，2月28日美伊開戰，瞬間各種原料斷供的危機立即浮現，公司於3月24日審慎發布不可抗力聲明，優先鞏固內銷需求，除告知內銷客戶事件的嚴重性，並鼓勵內銷客戶先行備料，滿足內銷客戶需求後，尚有餘力接受日本合約客戶訂單，接單價格隨行就市，避免高價原料的損失，加上芳香烴尚有低成本原料及成品庫存，讓本公司 3 月份業績有不錯的表現，加上 1、2 月份均有營利及認列權益法投資收入，第一季EPS超過1元。

由於美伊戰事何時結束無法預測，荷姆茲海峽仍被封守，波灣國家石油化工業均受到不同程度的破壞，供應能力將大受影響，預期供料短缺情況將延續到年底，第二季台化將持續關注供料狀況，設法找尋替代料源，儘量維持開動率，以低庫存操作，避開高價原料，跌價損失風險，努力維持不虧損。

