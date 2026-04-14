00929重回鎂光燈！年化配息率衝上8%　存股達人孫太揭「翻身兩大關鍵」

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復華台灣科技優息ETF（00929）今年以來重新回到投資人視野，存股達人孫太分析，原因主要有二：其一，配息連續上調，最新每受益權單位配發0.13元；其二，過去17次除息中，有16次在除息當天即完成填息，填息表現優異，進一步拉高市場關注度。

00929自去年完成指數升級後，配息與報酬表現同步轉強。配息金額自今年年初的0.09元，陸續調升至0.10元、0.11元，最新再提高至0.13元，不僅是今年第三度調高，也是一年多來第六次上調，配息水準寫下2024年11月以來新高，年化配息率逾8%。此次除息日為4月21日，最後買進日為4月20日，股息預計於5月18日發放。

孫太指出，市場震盪時，投資人所在意的往往不只是帳面波動，而是資產是否能持續帶來穩定感，這也是月月配ETF始終有一定支持度的原因。而00929此次配息回到近一段時間相對高檔，對重視現金流的投資人而言，極具吸引力。尤其在每月都有固定支出的情況下，月配息所帶來的現金流挹注，往往更容易讓投資人有感。

她並認為，00929在歷經一波熱度後一度沉寂，如今又重新回到市場鎂光燈，並非偶然。除了配息調升帶動關注度外，近一年00929也出現一些新的變化，促使市場重新檢視其投資定位。尤其去年納入台積電後，00929整體投資組合的話題性明顯升高，也讓市場開始重新看待它與過去的差異。

孫太表示，市場重新關注00929，反映其投資價值已出現值得重新評估的訊號。至於後續表現能否延續，仍有待時間進一步驗證；但可以確定的是，00929近期確實已逐步重回投資人視野。