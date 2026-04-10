興達電廠失火釀133戶鄰損　台電：6成房屋修繕完成、5戶施工中

▲台電高雄興達發電廠日前發生氣爆火警，造成133戶鄰損。圖為空拍畫面。（圖／消防局提供）

記者陳瑩欣／台北報導

有關地方居民關切興達電廠更新工程去年火災事故對周遭影響，台電今（10）日表示，因電廠工程造成房屋鄰損修繕部分，台電已召開多次調解及聯繫會議，並以「回復原狀」為原則進行功能性修繕，目前已逾六成房屋完成修繕，另有5戶正在施工中。台電將秉持「供電穩定」與「在地安全」兩大原則持續與地方溝通協調。

台電說明，房屋修繕作業部分，需修繕戶共133戶，其中85戶已完成修繕，另有5戶施工中。對於經專業評估與火災關聯尚待釐清之部分損害項目，以及部分因工法或估價尚存異見之個案，期間已召開4次調解會議及3次溝通聯繫會議，且多次赴現場實地會勘，希望盡力達成協議，將持續進行個別溝通；若最終仍無法達成共識，將依調解委員會結論，採個別聲請調解方式辦理，以確保住戶權益。

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有關社區災防應變部分，台電除每年針對天然氣外洩、火災等災害定期舉辦實際演練，提升整體防護量能，亦落實建置災防告警細胞簡訊機制並完成演練，並加入地方防災LINE群組，確保遇狀況時能第一時間通報地方單位。針對長者撤離應變，台電也成立「守護社區行動小組」，安排專車優先接送高齡與行動不便民眾，並規劃完善的安置動線與物資供應。

台電強調，安全是台電推動能源政策的核心原則，對於電廠工程對周遭居民的影響，台電將持續與地方居民溝通協調，並將過往執行經驗納入二期計畫評估考量，落實企業社會責任，與地方互利共好。