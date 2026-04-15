月配息ETF還能不能買？財經雪倫點名00929　近一年走勢愈看愈有信心

財經中心／綜合報導

復華台灣科技優息ETF（00929）今年表現亮眼，配息水準步步高升，理財達人財經雪倫表示，00929近一年多來配息走勢相當漂亮，最新一次更配出0.13元，再創近期新高，令她直呼驚喜，也對其後市表現增添信心。她也提醒，欲參與此次配息的投資人，須留意最後買進日為4月20日。

台股ETF配息機制多元化，從年配、半年配、季配到月配，各有擁護者。財經雪倫表示，平常的水電、瓦斯、電話費與房貸都是月繳，若能用月配息ETF來支應這類固定支出，不僅簡單省事，也更有助於現金流安排，這正是她當初在00929上市後選擇投資的原因。

財經雪倫表示，00929目前名列台股ETF規模前十五大，規模高達千億元以上、排名第八，顯示仍深受投資人青睞。若以發行或剛上市時約15元買進計算，持有至今光是累計配息已達3.74元，單就息收報酬率便約25%。若再以4月3日盤中價19.01元估算，資本利得約4.01元，加計配息後，合計報酬達7.75元，整體報酬率接近52%。

她表示，投資商品沒有絕對優劣，重點在於是否適合自己。雖然部分投資人認為月配息ETF不利於累積資本利得，但對有現金流需求的人來說，仍是不錯的配置工具。她強調，投資不必盲從市場聲音，只要產品符合自身需求，且能兼顧息收與價差表現，就不必過度受外界意見影響。