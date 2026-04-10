破紀錄！3月出口飆800億美元　年增61.8%

▲出口示意照。（圖／記者李毓康攝）

記者陳瑩欣／台北報導

AI加持，台灣出口大爆發，財政部今（10）日公布3月出口801.8億美元、創歷年單月新高，月增61%、年增61.8%，為歷年單月第3大增幅，已連續29個月正成長；累計今年第1季出口1957.4億美元、創歷年單季新高，年增51.1%，其中對美國出口占比升至33.5%、創36年同期最高。

財政部表示，3月出口大爆發，一舉跨越兩個整數關卡，在AI浪潮下出口動能可望持續，預估4月出口約700億至735億美元、年增44%至51%。

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3月對主要市場出口全面揚升，且對美國、中國與香港、東協出口金額同創新高，分別年增1.2倍、27.4%、59.8%，對歐洲及日本各增 53.8%、20.9%；累計

第1季對5大市場出口均呈雙位數成長，其中對美國年增98.9%最顯著，占總出口比重33.5%、為近36年同期高點，對歐洲、東協出口分別增61.9%、52.3%，對中港、日本皆增2成6。

主要貨品中，3月以資通與視聽產品出口年增1.3倍最高，電子零組件亦增44%，規模值雙雙刷新單月紀錄，併計年增88.5%，其餘貨類平均增0.9%，其中機械、電機產品出口均增逾1成，基本金屬及其製品則因鋼鐵需求未見明顯起色，出口仍年減7.4%。累計第1季，資通與視聽產品、電子零組件出口值俱創單季新高，兩者併計年增71.6%，占總出口比重達 78.4%。

3月進口則是589.1億美元、同創歷年單月新高，月增59.1%、年增38.3%；累計1至3月進口1427.8億美元、創歷年單季新高，年增34.8%。出、進口相抵，3月出超212.7億美元、年增143.4億美元；累計1至3月出超529.6億美元、年增293.3億美元。