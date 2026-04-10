慧洋擬配發現金股利3.5元　配發率66%、殖利率4.97%

▲慧洋海運擬配發現金股利3.5元。（慧洋提供）

記者張佩芬／台北報導

慧洋-KY(2637)今日董事會通過114年度盈餘分配案，擬配發現金股利3.5元，配發率66%、殖利率4.97%，落實穩定回饋股東政策。

慧洋指出，2025年受美國對全球祭出對等關稅、以及美元兌新台幣匯率劇烈波動影響，全球貿易活動承壓，散裝航運市場於上半年呈現觀望低迷態勢；然隨國際局勢逐步穩定，第三季起運價指數已出現落底回升跡象，2025年全年EPS為5.27元。

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今年初受到美伊戰事影響，散裝市場仍存在不確定性，惟目前運價指數仍維持高檔表現，3月份單月營業利益高達37%。

慧洋2025年共處分10艘舊船，除提升船隊營運效率外，亦充實營運現金流並償還舊債，截至2025年底負債比已降至40.7%，財務結構穩健。而為維持一貫穩健配息政策，慧洋擬配發現金股利3.5元，配發率高達66%，以今日收盤價計，現金殖利率達4.97%，優於同業平均水準，展現公司長期投資價值，落實獲利回饋股東。去年配發率則約62%。

同時，慧洋持續佈局節能船隊，自3月份起預計連續三個月均有新船加入營運行列，今年預計交付8艘4萬噸左右輕便型(Handysize)節能新船，除直接向造船廠訂購外，公司亦不排除在合理價格範圍內，向市場上其他船商採購新船或是造船合約。

集團目前旗下船舶以指數連結型租約為主，雖今年初以來全球政經環境動盪，然受惠運價指數維持高檔，慧洋第一季營運仍表現亮眼，後續將持續關注市況變化，彈性調整船隊配置並審慎因應。