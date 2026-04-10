外資本周回補台股1884億！　單日搶進聯電近6萬張居買超王

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）
記者陳瑩欣／台北報導
外資今（10）日買超288.08億元，為連續4日買超，累計回補台股金額1884.57億元，帶動台股本周上漲2854點，盤後證交所公告外資進出明細，今日單一上市公司中以聯電（2303）獲外資買超5.94萬張居買超王。
外資今日買超台股前10大標的包括：聯電共5.94萬張、華邦電（2344）共1.88萬張、南亞科（2408）1.82萬張、力積電（6770）1.62萬張、國巨*（2327）1.47萬張、元晶（6443）共1.18萬張、廣達（2382）1.1萬張、和桐（1714）1.03萬張、緯創（3231）共9923張、神達(3706)9837張。
而在外資今天賣超標的上，面板雙雄群創（3481）、友達（2409）反成主要提款標的，其中群創賣超9.29萬張最多，友達也遭砍9.25萬張，其後依序是燿華（2367）2.99萬張、南亞（1303）2.5萬張、中石化（1314）2.19萬張、中信金（2891）2.11萬張、台玻（1802）1.87萬張、富采（3714）1.68萬張、華航（2610）1.11萬張、富邦金（2880）1.01萬張。
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