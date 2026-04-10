外資本周回補台股1884億！　單日搶進聯電近6萬張居買超王

台積電3月、Q1營收雙創高 ADR美股盤前漲逾2%

晶圓代工龍頭台積電（2330）今（10日）公布3月、第1季業績，繳出亮麗成績單，超出市場預期，反應在今日美股盤前交易ADR上漲逾2%。

破紀錄！3月出口飆800億美元 年增61.8%

AI加持，台灣出口大爆發，財政部今（10）日公布3月出口801.8億美元、創歷年單月新高，月增61%、年增61.8%，為歷年單月第3大增幅，已連續29個月正成長；累計今年第1季出口1957.4億美元、創歷年單季新高，年增51.1%，其中對美國出口占比升至33.5%、創36年同期最高。

274萬股民享好康！0050規模突破1.5兆 費用率降至0.08％

美伊戰事暫休，帶動台股強勁反攻站回3萬5千點，擁有274.5萬名受益人今（10）日元大台灣50（0050）上漲1.6元或漲幅2.02%，以80.75元作收，資產規模突破1.5兆元大關，費用率再降至0.08%，有利長期投資。

台塑四寶Q1賺進448億元 台塑化、台化示警波灣料源吃緊

中東地緣政治緊張，國際油價每桶上漲到百美元大關，反映原料成本攀高，塑化產品調漲，台塑四寶今（ 2026）年第一季稅後淨利448.94億元，季增率523%，台塑化（6505）EPS為2.14元表現最佳，南亞（1303）、台化（1326）EPS分別1.8元、1.07元，台塑（1301）EPS 0.51元。

國泰世華網銀、APP系統大延遲！用戶哀號 公司啟動緊急處置

國泰世華銀行今（10日）一早9點多系統即傳出現卡卡狀況，多名用戶抱怨登錄後執行功能一直轉圈圈，不管是想轉帳、換匯，一直出現錯誤，哀號聲不斷。

慧洋擬配發現金股利3.5元 配發率66%、殖利率4.97%

慧洋-KY(2637)今日董事會通過114年度盈餘分配案，擬配發現金股利3.5元，配發率66%、殖利率4.97%，落實穩定回饋股東政策。

美國線砍班多運價漲、歐洲線未漲反跌 SCFI今日小漲1.93%

攬貨業者指出，由於美國線砍班多，本周美國線運價明顯上漲，歐洲線運價下跌，呈現分化現象。今(9)日上海航運交易所公布的貨櫃運價指數(SCFI)小漲1.93%，收18.77點，小漲1.53%。

快訊／台積電三月營收4151.91億元創新高 寫歷史最強首季紀錄

晶圓代工龍頭台積電（2330）今日公佈 2026 年 3 月營收報告。2026 年 3 月合併營收約為新台幣 4,151 億 9,100 萬元，較上月增加了 30.7%，較去年同期增加了 45.2%，創下歷史新高。

快訊／台股收盤大漲556.67點 台積電漲45元、站上2000大關

台股今（10日）開高走高，加權指數終場大漲556.67點，以35417.83點作收，漲幅1.6％，成交量8295.37億元。

力積電股東會黃崇仁缺席 副董：今年拚轉盈、明年一定配息

晶圓代工廠力積電（6770）今日舉行股東會，董事長黃崇仁雖因行動不便缺席，但已承諾明年將親自出席股東會。此次力積電股東會由副董事長謝再居代理主持。針對去年虧損、未配發股利，他表示，今年本業可望轉虧為盈，且「會賺不少」，明年一定恢復配息。