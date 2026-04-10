國泰世華銀行網銀、APP系統大延遲　金管會：通報重大偶發

▲金管會。（圖／資料照）
記者巫彩蓮／台北報導
國泰世華銀行今（10）日一早9點多APP、網銀系統傳出現卡頓災情，無法順利轉帳、換匯，直到下午仍尚未修復，有關國泰世華銀系統異常，金管會銀行局表示，該行已先以電話通報重大偶發事件，已持續督促該行改善及注意消費者權益，後續將於收到該行詳細調查報告後再予處理。
▲金管會。（圖／資料照）
記者巫彩蓮／台北報導
國泰世華銀行今（10）日一早9點多APP、網銀系統傳出現卡頓災情，無法順利轉帳、換匯，直到下午仍尚未修復，有關國泰世華銀系統異常，金管會銀行局表示，該行已先以電話通報重大偶發事件，已持續督促該行改善及注意消費者權益，後續將於收到該行詳細調查報告後再予處理。
關鍵字： 標籤:國泰世華 ﹑ 系統故障 ﹑ 金管會 ﹑ 轉帳失敗 ﹑ 網銀異常
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晶圓代工龍頭台積電（2330）今（10日）公布3月、第1季業績，繳出亮麗成績單，超出市場預期，反應在今日美股盤前交易ADR上漲逾2%。
2026-04-10 17:56
AI加持，台灣出口大爆發，財政部今（10）日公布3月出口801.8億美元、創歷年單月新高，月增61%、年增61.8%，為歷年單月第3大增幅，已連續29個月正成長；累計今年第1季出口1957.4億美元、創歷年單季新高，年增51.1%，其中對美國出口占比升至33.5%、創36年同期最高。
2026-04-10 17:19
美伊戰事暫休，帶動台股強勁反攻站回3萬5千點，擁有274.5萬名受益人今（10）日元大台灣50（0050）上漲1.6元或漲幅2.02%，以80.75元作收，資產規模突破1.5兆元大關，費用率再降至0.08%，有利長期投資。
2026-04-10 17:16
中東地緣政治緊張，國際油價每桶上漲到百美元大關，反映原料成本攀高，塑化產品調漲，台塑四寶今（ 2026）年第一季稅後淨利448.94億元，季增率523%，台塑化（6505）EPS為2.14元表現最佳，南亞（1303）、台化（1326）EPS分別1.8元、1.07元，台塑（1301）EPS 0.51元。
2026-04-10 16:33
國泰世華銀行今（10日）一早9點多系統即傳出現卡卡狀況，多名用戶抱怨登錄後執行功能一直轉圈圈，不管是想轉帳、換匯，一直出現錯誤，哀號聲不斷。
2026-04-10 13:20
慧洋-KY(2637)今日董事會通過114年度盈餘分配案，擬配發現金股利3.5元，配發率66%、殖利率4.97%，落實穩定回饋股東政策。
2026-04-10 17:52
攬貨業者指出，由於美國線砍班多，本周美國線運價明顯上漲，歐洲線運價下跌，呈現分化現象。今(9)日上海航運交易所公布的貨櫃運價指數(SCFI)小漲1.93%，收18.77點，小漲1.53%。
2026-04-10 15:47
晶圓代工龍頭台積電（2330）今日公佈 2026 年 3 月營收報告。2026 年 3 月合併營收約為新台幣 4,151 億 9,100 萬元，較上月增加了 30.7%，較去年同期增加了 45.2%，創下歷史新高。
2026-04-10 13:49
台股今（10日）開高走高，加權指數終場大漲556.67點，以35417.83點作收，漲幅1.6％，成交量8295.37億元。
2026-04-10 13:36
晶圓代工廠力積電（6770）今日舉行股東會，董事長黃崇仁雖因行動不便缺席，但已承諾明年將親自出席股東會。此次力積電股東會由副董事長謝再居代理主持。針對去年虧損、未配發股利，他表示，今年本業可望轉虧為盈，且「會賺不少」，明年一定恢復配息。
2026-04-10 11:30
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