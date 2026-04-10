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5檔「抓去關」新名單　千金股雍智入列

▲台灣證交所 。（圖／台灣證交所）

▲台灣證交所 。（圖／台灣證交所）

記者陳瑩欣／台北報導

證交所、櫃買中心今（10）日公告5檔處置股新名單，其中千金股雍智科技（6683）入列，為5檔「同梯被關」的標的中股價最高，處置期皆自下周一（13日）起一路關到4月24日為止。

處置措施與理由如下：

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全新（2455）：20分鐘撮合
短期內9次列注意股，今日本益比為 101.01，且股價淨值比為16.78；另當日週轉率為15.67%，且其股價淨值比較該類股股價淨值比4倍以上

大量（3167）：20分鐘撮合
短期間9次列注意股，原處置到4月21日拉長至4月24日，最近6個營業日累積收盤價漲幅達56.63%；且6個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達228元；最近30個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達114.57%；最近60個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達183.85%；最近90個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達200.00%

乙盛-KY（5243）：5分鐘撮合
短期內累計4次列注意股，最近6個營業日累積收盤價漲幅達38.04%

森崴能源（6806）：10分鐘撮合
由於已採全額交割，以人工管制撮合機制執行，每10分鐘撮合一次，今列處置原因為近6個營業日累積收盤價跌幅達46.21%

雍智科技（6683）：20分鐘撮合
今日上漲105元或6.5%，收盤價為1700元，近10個營業日有6天列注意股，今日本益比為110.25、股價淨值比為17.2且為其所屬產業類別股價淨值比之4.01倍、週轉率達11.04%

關鍵字： 處置股雍智科技股價異動證交所撮合機制

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