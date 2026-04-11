一文看3家金控Q1獲利表現　永豐金EPS 0.75元

▲永豐金控。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

13家金控公司已有永豐金（2890）、玉山金（2884）以及國票金（2889）等三家公布3月獲利自結數，聯準會去（2025）年以來累計降息3碼影響，國票金子公司國票獲利佳，累計第一季稅後淨利8.97億元，獲利呈現倍增，EPS 0.25元，永豐金第一季獲利較去年同期成長五成，EPS 0.75元，玉山金第一季獲利年增率14.39%，EPS 0.62元。

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▲3家金控第一季獲利。（AI協作圖／記者巫彩蓮製作，經編輯審核）

永豐金公布3月稅後淨利27.49億元，第一季稅後淨利109.41億元、年增51.9%， EPS 0.75元，第一季獲利金額、EPS雙創歷年同期新高，年化股東權益報酬率達17%。

主要子公司永豐銀3月稅後淨利19.69億元、月增4%，成長主因為核心淨收益仍維持強勁的成長動能，累計第一季稅後淨利達73.49億元，年增18%，連續第六年創同期新高紀錄，淨收益成長由利息淨收益及手續費淨收益的增長所帶動，年增長各為24%、6%。

京城銀3月稅後淨利4.2億元、月減14%，獲利減少主因資本利得減少，抵銷了利息淨收益與手續費淨收益的成長，第一季稅後淨利為15.39億元，除了1 月分京城銀國際租賃處分利得2.87億元，利息淨收益與手續費淨收益皆有顯著成長。

永豐金證3月月稅後淨利為5.49億元，月減7%，獲利減少原因資本利得減少與所得稅費用增加的影響，抵銷了手續費淨收益的成長，累計第一季稅後淨利達23.62億元，年增96%，亦創下歷史同期新高，主要受惠於經紀與泛財管手續費淨收益成長，以及較高的資本利得，手續費淨收益年成長率為85%。

玉山金公布3月稅後利30.1億元，累計第一季稅後淨利100.57億元，創歷年同期新高，較去年同期增加14.39%，EPS 0.62元。

玉山金主要子公司玉山銀3月稅後淨利26.4億元，累計第一季稅後淨利87.62億元，較去年同期增加0.45%，包括淨利收和手續費收益表現良好，法金放款動能佳，且調整放款結構有成，利差提升。玉山證3月稅後淨利2.89億元，受惠於證券市場成交量持續擴大，獲利維持高檔，第一季稅後淨利10.5億元，年增1.3倍，三商壽併購案已獲公平會通過，接下來待主管機關金管會核准。

國票金3月稅後淨利2.05億元，累計第一季稅後淨利8.97億元，年增幅達123.13%， EPS 0.25元，3月底每股淨值為12.81元。

各子公司獲利表現來看，國票3月稅後淨利約2.1億元，累計第一季稅後淨利7億元，年增率83%，國票金表示，主要是受惠美國聯準會自去年以來累計降息3碼影響，外幣債券資金成本下降，養券收益由負轉正並持續貢獻獲利，加上債券買賣斷操作獲利貢獻及股權業務收益提升。

國票證也受惠於台股日均量成長以及自營投資操作得宜，經紀業務、自營業務獲利皆同步成長，3月稅後淨利約1.4億元，累計第一季稅後淨利約6億元，較去年同期成長率24%；國票創投則因持股評價利益較去年同期減少，加上海外轉投資事業國旺租賃仍呈現虧損。

