川普喊call《大賣空》本尊仍要空：Palantir嚴重高估

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

電影《大賣空》本尊、知名投資人貝瑞（Michael Burry）近期再度對「Palantir（PLTR）」公司展現強硬看空立場，儘管美國總統川普公開在社群發文稱讚該公司具備強大戰鬥力，並成功刺激股價回穩，但貝瑞仍強調自己手中持有的長天期賣權部位絕對不會平倉，他認為這家AI大廠目前的市場估值依舊高得離譜，根本不符合公司的基本面價值。

貝瑞堅持持有長天期賣權

根據《CNBC》報導，曾因精準預測次貸危機成名的貝瑞，周五在社群平台上明確表態，他目前手中握有2026年與2027年到期的多筆賣權。他透露這波空單早在2025年秋季就已經布局，中間經歷多次展期，目的就是為了對抗這家公司的過高評價，就算近期股價有些微波動，他也絕對不會在今天選擇獲利了結或認賠撤退。

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這波看空行動的核心原因，在於貝瑞認定該公司的股價遠低於目前水準。雖然去年該股一度衝向200美元高點，但隨後表現疲軟，今年以來跌幅更是高達28%。他預言該公司的真實價值可能不到每股50美元，加上近期軟體產業整體走勢趨於保守，這更讓他有信心能繼續與看多市場的投資人對抗。

川普力挺難敵估值過高疑慮

不過，美國總統川普日前才在社群上的發言肯定其技術，也帶動原本低迷的盤中表現。由於該公司長期與美國五角大廈及情報機構合作，尤其在伊朗局勢不穩的情況下，軍事需求成了支撐業務的最強靠山。在川普的第二任期內，這家公司也確實拿下了更多政府合約。

不過，執行長卡普（Alex Karp）與貝瑞之間的火藥味依舊濃厚。卡普過去曾公開回擊，形容貝瑞的做空行為非常奇怪，完全無視公司的成長動能。雙方目前在市場評價與未來前景上呈現極端分歧，儘管有白宮政策的背書，但投資人對於AI軟體類股的估值泡沫化仍心存忌憚，股價未來恐持續在多空交鋒中激烈震盪。