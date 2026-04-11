美伊11日停火談判！　國際油價創6年以來最大單周跌幅

▲巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德將接待美國與伊朗代表團協商停火。（圖／路透）

記者陳瑩欣／綜合報導

美國與伊朗11日在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德展開首次面對面會談，在此之前，油價由上漲轉下跌，國際油價周五（10日）收低，並創下2020年、6年以來最大跌幅。

美國西德州中級原油（West Texas Intermediate crude，WTI） 5月期貨下跌1.3%，結算價每桶96.57美元，本周跌幅達13.4%；布倫特原油（ICE Brent Crude）6月期貨下跌0.8%，結算價每桶95.20美元，本周下跌約12%；WTI創下2020年、6年以來最大跌幅，布倫特原油則創下2022年以來單周最大跌幅。

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根據《彭博》報導，自戰爭爆發以來，石油市場一直動盪不安，油價仍比衝突前水準高出30%以上。市場關注點轉向本周宣布的停火協議能否持續，以及能否達成持久和平，從而恢復荷莫茲海峽的石油運輸。

自 2 月底以來，荷莫茲海峽幾乎完全關閉，導致全球五分之一的石油和液化天然氣運輸中斷，引發了嚴重的供應衝擊。

Saxo Bank 大宗商品策略主管 Ole Hansen表示，「周末的會議結果難以預料，但我認為達成協議或類似協議的可能性最大。」他補充說「考慮到航道關閉已6周，而目前市場價格每桶仍低於100美元，期貨市場釋放出韌性信號。」

加拿大帝國商業銀行私人財富集團高級能源交易員Rebecca Babin表示，「市場正在重新關注荷莫茲海峽的能源流動現狀，目前該海峽的能源流動遠未恢復正常，而且不太可能迅速恢復正常。」