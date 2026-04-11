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太陽光電7大公協聲明！養殖實績導正個案偏見　科技導入魚塭升級

▲▼太陽光電七大公協會發表聯合聲明，以養殖實績導正個案偏見。（圖／光電永續協會提供）

▲太陽光電七大公協會發表聯合聲明，以養殖實績導正個案偏見。（圖／光電永續協會提供）

記者陳瑩欣／台北報導

針對近期網路流傳個案漁電共生案場影像及評論，七大公協會特此發表聯合聲明，以4大點釐清產業事實，特定言論來自片段資訊，未能完整反映產業養殖實況，並呼籲不宜以少數個案否定漁電共生複合利用之整體效益。

太陽光電七大公協會發表聯合聲明4大重點如下：

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一、農地農用，漁電共生案場已逐步進入養殖與營運階段

漁電共生係以養殖與能源協作為基礎，並以「實際養殖」作為制度運作的重要前提，亦為案場合法營運的法定前提。相關案場在符合法規及審查機制下，已逐步進入穩定養殖並具持續產出能力之階段。整體而言，國內漁電共生實際使用面積仍占整體養殖土地之極低比例。近期流傳之相關影像，多屬少數個案或正處於模式調整期之場域，尚難反映整體產業發展情形。本會嚴正聲明，整體產業多數業者持續投入養殖經營與技術精進，相關成果應於完整脈絡下加以理解與客觀評估。

二、支持政府監督管理，對未依規經營之個案不予認同

七大公協會對未依計畫落實養殖之經營行為不予認同，並表達嚴正關切。漁電案場投資金額龐大，動輒數十億元台幣起算，若未依規養殖，將面臨撤照、賠償及資金損耗等重大投資風險，並非產業發展所樂見。在漁電共存共榮的前提下，公協會支持主管機關查核與管理機制，確保制度健全發展與產業良性運作。七大公協會亦強調，對於未依規落實養殖之個案，產業內部應共同自律，避免影響整體制度信任基礎。

三、以實績終結流言：養殖技術提升、與漁民共存共榮

大亞集團（台南志光案場）：老舊漁塭重建與養殖韌性提升 大亞志光於規劃初期即納入養殖需求，在建置光電設備同時，連同老舊漁塭進行現代化重建，賦予傳統漁業嶄新樣貌。透過業者資金挹注，降低養殖門檻與成本，協助漁民分散風險。此外，藉由全面導入產銷履歷制度，提升漁產品市場價值，並作為案場確實執行養殖經營的有力保證。

泓德集團（台南日運案場）：技術創新導向與高產值轉型 泓德集團成功將廢棄漁塭轉型為結合綠能與科技養殖之場域，首年整體漁產量即突破 10萬台斤。案場採取多元化模式，戶外池利用益生菌管理水質並混養烏魚及虱目魚；室內池則導入高密度養殖技術。全數產品取得產銷履歷認證（TGAP），並獲得5項技術專利，帶動技術回流與產業升級。

台泥綠能（嘉義案場）：智慧養殖技術與地方創生轉化 台泥於嘉義布袋與義竹導入智慧養殖技術與益生菌輔助，協助漁民翻轉生機，並招聘平均35歲的「科技魚青」投入產業。此外，推出全台首創的漁電共生主題遊程「尋光記」，將能源設施轉化為有溫度的農村故事，直擊低碳發電與鮮活水產和諧並行之美。

向陽能源（嘉義案場）：提升養殖科技帶動漁村轉型 向陽優能於嘉義布袋、義竹打造大規模室內光電養殖場，透過SPF（無特定病原）種苗場、PCR檢測中心及智慧監控系統，有效克服氣候風險與疫病挑戰。2025年白蝦產量已達150公噸，展現光電結合養殖的規模化潛力。該模式秉持「以農為本」，不僅吸引國際投資，更成功帶動青年返鄉就業，以產業升級活絡沿海漁村，實現地方經濟與環境韌性的永續成長。

四、養殖回歸專業：推動監控機制與跨產業專業分工

為增進社會信任，七大公協會將持續深化以下自主管理措施：
1．落實專業分工：持續推動能源業者與養殖協會合作，能源業負責設施與基礎建設優化，養殖職人專責生產，「讓養殖回歸專業」。
2．智慧管理監控：鼓勵業者安裝智慧監控設施與全面申請產銷履歷，提升制度透明度。
3．常設溝通機制：建立社會溝通窗口，主動蒐集意見並回應關切事項，提升社會信任度。

七大太陽光電產業公協會強調，能源轉型與漁業升級不應是對立，而是雙贏；在台灣土地資源有限且能源轉型需求迫切的背景下，漁電共生是推動養殖產業升級、土地複合利用、因應人口老化與氣候變遷的務實路徑。我們呼籲社會各界理性看待推動背景，避免片面資訊影響整體判斷。唯有在充分理解制度設計、產業運作與在地條件的基礎上，才能形成更具建設性的討論，讓產業升級與能源發展穩健並行。

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