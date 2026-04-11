記憶體缺貨難解！　群聯潘健成：除非AI動能停下來

▲群聯執行長潘健成。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台中報導

記憶體IC設計大廠群聯（8299）今日在台中麗寶樂園舉行家庭日活動，執行長潘健成針對AI產業前景指出，需求成長速度遠超供給擴張。他指出，資料生成量未來可能呈倍數甚至百倍成長，但產能擴充幅度有限，供需失衡恐成常態。他進一步指出，目前AI需求主要由美國雲端業者帶動，未來若中國市場跟進，需求將再度放大，供應壓力更重。

潘健成指出，缺貨什麼時候能夠解決？現在除非AI的動能停下來，但這不現實，就像網路一樣，1.0的時候就是你去上去看東西，到2.0的時候就變成youtube自己拍自己放，但當時資料就爆掉了，所以flash缺貨情況，現在也不曉得要到什麼時候。

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在AI應用模式上，潘健成提出「混合雲」概念，結合地端設備與雲端運算，以降低成本並提升效率。他認為，純地端或純雲端都非最佳解，未來將走向分散式運算架構。群聯也推出低成本AI運算方案，使一般PC在較低記憶體配置下仍能執行AI應用，並搭配雲端服務擴展能力。

面對潛在爆發性需求，潘健成坦言，若全球PC市場導入AI應用，需求可能達數千萬台規模，單靠群聯無法完全供應。因此，公司正與多家原廠洽談授權合作，透過技術輸出換取供應保障，確保未來產能與市場需求匹配。

在前瞻技術方面，潘健成透露，群聯已投入近10年發展太空儲存（space storage），並進行長時間在軌測試。他指出，太空應用最大挑戰在於設備需具備高度可靠性與自我修復能力，相關技術門檻高，但隨著AI與資料需求成長，未來具備發展潛力。

對於AI是否形成泡沫，潘健成認為，AI本身不會泡沫，但部分新創可能因資金壓力淘汰。不過，由於產業尚未形成標準，新創仍具發展空間，尤其在軟體應用領域。群聯也將加強與AI新創合作，建立完整生態系。