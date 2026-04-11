金管會金檢揭壽險業7大缺失　「拒賠未書面說明理由」

▲金管會金檢揭壽險業7大缺失。（圖／資料照片）

文／中央社

金管會2025年下半年金檢報告出爐，揭露壽險業7大缺失，其中在理賠作業上，發現有業者對拒賠案件，未以書面向保戶說明理由。金管會指出，對拒絕理賠案件，應依規定以書面敘明理由及依據的法令或契約條款，以利保戶了解原因。

金管會2025年下半年金融檢查報告指出，壽險業在防制洗錢、保險商品銷售文件管理、理賠作業、保險商品銷售後管理、國外投資、利害關係人交易與資訊安全等7面向上出現缺失。

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金管會指出，過去理賠作業缺失曾出現包括未依保單條款約定正確核算給付保險金，此次理賠作業缺失主要為對保戶申請理賠原因不屬於保單條款約定給付條件者，未在理賠通知書敘明拒賠理由與依據的契約條款，不利保戶了解不理賠的原因。

至於改善作法，金管會說明，業者對拒絕理賠案件，應依照「保險公司對拒賠或解約案件之處理原則」，以書面敘明理由及依據的法令或契約條款，提供保戶了解。 在保單銷售文件管理上，金檢報告顯示，業者缺失像是商品說明會的簡報介紹連結配息基金的投資型保單，僅強調配息，未平衡揭露配息金額並無保證，且配息來源可能為本金等。

金管會指出，保單銷售文件應說明商品特性與揭露相關風險警語，以利客戶充分了解商品與評估保險需求，避免消費爭議。 保險商品銷售後管理部分，金管會指出，銷售中保單的實際附加費用支出率大於該商品送審時的附加費用支出率，未在銷售後保險商品管理小組會議中提出合理說明或相關改善措施。

壽險業國外投資部分也出現對當日買進國外公司債的交易，未以當日累積投資金額進行控管，不利限額檢核的正確性。金管會指出，應確實依「保險業辦理國外投資管理辦法」等規定建立法令限額控管機制，並加強法令限額檢核作業的覆核機制。

金檢也發現，業者對具特殊功能權限的帳號，未在使用後儘速辦理密碼變更。金管會指出，壽險業應加強特殊權限帳號密碼變更的管理，檢討主機系統最高權限及具特殊權限帳號使用的妥適性，落實最小授權原則，並刪除主機非必要的網路連線設定，以維護主機系統安全。