四維航3月營收年增6%、Q3新船添業績　綠舞飯店兩大賞添住房率

▲綠舞飯店三度蟬聯「食尚玩家旅宿大賞」，並摘下「易遊網台灣最美親子飯店大賞」。（圖／業者提供）

記者張佩芬／台北報導

四維航(5608)今年3月營收2.71億元，年增6.09%，首季營收7.69億元，年減1.90%，公司高階表示，脫離首季淡季後業績看增，第三季初將有一艘6.33萬噸超輕便型船交船，公司也準備出售2-3艘舊船增添業績；子公司宜蘭綠舞國際觀光飯店三度蟬聯「食尚玩家旅宿大賞」，並摘下「易遊網台灣最美親子飯店大賞」，可望推升業績。

四維航目前擁有23艘中小型散裝船，加上即將交船的1艘共24艘，公司準備逐年建造新船與汰換舊船，目前新造船與賣舊船同步進行中。今年中小型貨櫃船運價都在獲利水平之上，主要差在匯率以及綠舞尚未轉虧為營。

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近期因為伊朗戰爭造成油價高漲，航空公司相繼調高票價，估計會多一些民眾選擇留在國內旅遊，綠舞即日起至5/15推出「春夏線上旅展」，以最低3.6折，一泊二食每人不到兩千的超低優惠。

▲綠舞擁有約5.75公頃基地與日式主題園區，可以手刷抹茶、泡湯與舉辦戶外烤肉等。（圖／綠舞提供）

5/31前完成訂房，享4/8–8/31旺日免加價及加碼贈送一餐、大旺日半價，再加贈總價值破萬元的日式主題體驗，以及平日雙人遊園泳池或風呂券，三天二夜再贈日式味噌小火鍋；豪華湖畔Villa入住再加贈指定房型住宿券，還有CP值超高的雙廳共用餐券、園區一日遊及會員優惠，住房單筆滿額達萬元，還有機會抽中原價57,200元的Villa住宿券。

凡購買旅展住宿券即享五大體驗活動，為旅程更加上儀式感，1.經典浴衣或大正浪漫或Cosplay服飾體驗，漫步園區彷彿穿越時光；2.滑索體驗，感受迎風飛翔的瞬間；3.園區萌寵與水豚、羊駝、梅花鹿..等萌寵互動，療癒滿分；4.免費入園黑RURU CAFE觀賞可愛瓦萊黑鼻羊及熊貓羊；5.週一至週四入住體驗手作日式和菓子、手刷抹茶或有趣植栽手作三選一；Villa房型獨加贈二人免費入住及體驗內容、再享日式體驗五選二，週末期間加選經典的忍者體驗與親子同樂的妖怪島大冒險，獨家贈禮總值高達18,142元！

輕鬆成行的「玥」雙人房型一泊一食住宿券5388緣起，每人加價$700升級一泊二食，食宿雙享雙廳任選超Chill，親子出遊「嵐」山景四人房一泊一食7788元，加價500即升等更寬敞「舞」四人房，「黑RuRu露營車」四人房(2大2小)限量50間，享專人生火備料的BBQ體驗7988元起，每人不到兩千。

▲綠舞Villa房型獨加贈二人免費入住及體驗內容、再享日式體驗五選二，週末期間加選經典的忍者體驗與親子同樂的妖怪島大冒險，獨家贈禮總值高達18,142元。（圖／綠舞提供）

每逢旅展必搶的「漓」海景六人套房，一泊一食17,888元，體驗一應俱全的超高CP值，一家三代出遊輕鬆攻略燒腦。在坐擁環景落地窗的蝶舞咖啡廳享用活力早餐，一泊二食可選擇享用西式豐盛自助餐或到日光璽舞壽喜燒.割烹品嚐日式時令，晚間九點半還有專為住客準備的宵夜時光，從早玩到晚饗樂不停歇。

蝶舞咖啡廳及日光璽舞壽喜燒.割烹攜手推出的「雙廳平日共用餐券」每人僅$890起，即可享用精緻西式佳餚或創意融合在地食材的日式會席料理，更可選擇戶外烤肉盛宴，Villa房客更能擁有寬敞獨立的私人空間非常適合與親友自在烤肉、小聚放鬆，感受更完整的包棟度假氛圍。時序步入炎炎夏季最適合泡在水裡消暑一夏，超值十入「平日泳池+浴場遊園券」只要3900元，即可入園暢遊禪意日式主題園區、使用戶外景觀泳池及浸泡風呂湯池放鬆身心靈，體驗不一樣的一日遊行程。