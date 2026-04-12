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台積電Q1財報4／16開獎　一文看7檔持股逾萬張ETF

▲▼台股配圖。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台積電（2330）即將於本周四（16日）召開法人說明會，並公布Q1財報，AI需求持續熱絡，市場普遍看好台積電今年獲利，根據Bloomberg最新預估，護國神山每股盈餘年增率將達48.42%，後市可期，國人最愛的ETF中，有7檔持股破萬張。

▲▼持有台積電逾萬張7檔ETF。（AI協作圖／記者巫彩蓮製作，經編輯審核）

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▲持有台積電逾萬張7檔ETF。（AI協作圖／記者巫彩蓮製作，經編輯審核）

目前市場上的ETF持有台積電股票張數逾五千張的共有十檔，而破萬張的則有七檔，分別為元大台灣50(0050)、富邦台50(006208)、富邦科技(0052)、凱基台灣TOP50(009816)、國泰台灣科技龍頭(00881)、富邦公司治理(00692)，及國泰台灣領袖50(00922)，上周這七檔ETF仍有4～5%的績效表現，含息報酬率相對居前的是國泰台灣科技龍頭(00881)、凱基台灣TOP50(009816)，和國泰台灣領袖50(00922)。

市場法人認為，各國持續投入 AI 基礎設施的建置，半導體先進製程、AI 伺服器及其相關零組件供應鏈，仍是台廠接單的成長動能，外資對於台積電的目標價普遍也調升，看好其持續成為市場資金寵兒；連帶含積ETF長線優勢亦明顯、市場偏多看好。

凱基台灣TOP50(009816)研究團隊則表示，受美伊衝突影響，AI相關供應鏈交貨時間惡化至 2022 年以來最慢，且投入成本增速創近四年次高，恐成短期干擾台廠營運的變數；不過隨著戰事降溫、AI伺服器需求持續暢旺，台廠在中長期的擴張潛力和表現仍值得期待。
 

關鍵字： 標籤:台積電ETFAI需求半導體財報

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