國際財經名嘴凱莫喊「超愛台積電」　但建議逢低買進輝達

▲財經名嘴凱莫認為，台積電優異的業績暗示股價被低估的輝達生意生隆。圖為台積電董事長魏哲家與輝達創辦人黃仁勳出席台積電運動會畫面。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳瑩欣／綜合報導

美國股市近期受到通膨數據、AI產業發展與資金輪動影響，市場震盪加劇。知名財經評論員凱莫（Jim Cramer）在最新觀點中指出，儘管台積電（2330）基本面依然強勁，但從投資策略角度來看，近期回檔的輝達（NVIDIA）反而浮現更具吸引力的進場時機。

凱莫在《CNBC》節目中接受民眾Call In詢問時表示：「我非常喜歡台積電，但我必須告訴你，我會把你轉向NVIDIA。」他認為，NVIDIA已經大幅下跌，如今突然變成市場不受青睞的股票，他說：「這正是你應該持有它的時候。」

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台積電即將在4月16日法說，市場緊盯公司對地緣政治、AI供應方向的見解。而凱莫在上周提出的「股市十大觀察重點」中，就將台積電列為第2大焦點，重要性僅次於通膨數據與油價動向。他指出，台積電公布強勁財報，第一季營收年增35%，單是3月就大幅成長45%，顯示AI需求持續爆發，並進一步鞏固其作為輝達主要晶片代工夥伴的關鍵地位。

他同時高度肯定台積電每年高達560億美元的資本支出計畫，認為在AI帶動下，半導體產業供需失衡的情況可能延續至2028年之後，長期基本面依然無虞。

不過，凱莫也觀察到市場結構正在出現變化。上周美國硬體類股明顯跑贏軟體族群，資金逐步轉向AI基礎建設與晶片供應鏈，而非應用層企業。包括多家軟體公司遭降評或下修目標價，也反映市場對其短期成長動能轉趨保守。

在這樣的資金輪動之下，輝達近期股價出現顯著回檔。凱莫認為，當一檔長期趨勢明確的核心AI公司「突然變得不受歡迎」，往往正是投資人可以進場布局的時機，反映市場情緒與基本面之間的落差。

此外，近期市場還包括台積電競合對手英特爾（Intel）獲分析師上調目標價並強化與科技巨頭合作，以及電力公司因AI資料中心帶動電力需求而受到青睞等現象，都顯示AI主導的投資主線仍未改變，但資金配置正持續調整。