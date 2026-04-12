美伊談崩預兆！全球陷「搶油大賽」　3國瘋搶現貨驚見逆價差

▲美伊「脆弱停火」談判前未讓市場放心，中、日、印度3國搶囤原油。圖為美國德州弗里波特戰略石油儲備中心原油管線與設備。（圖／路透）

記者陳瑩欣／綜合報導

全球能源市場緊張情緒急速升溫，在美伊談判卡關、地緣政治風險擴大的背景下，國際油市正上演一場「搶油大賽」。市場不僅出現跨國搶購現貨原油潮，更罕見出現現貨價格遠高於期貨的逆價差現象，反映短期供應嚴重吃緊。

《CNBC》報導指出，美國副總統范斯（JD Vance）周日在巴基斯坦表示，美方已準備退出與伊朗的和平談判，原因是伊朗代表團拒絕承諾不發展核武。他在記者會上坦言：「我們已經談了21小時，與伊朗進行了多次實質討論，這是好消息；但壞消息是，我們仍未達成協議。」顯示談判陷入僵局，為市場投下不確定性變數。

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根據《彭博》報導，市場早已對美伊談判抱持「脆弱停火」的預期，實體原油市場恐慌性搶購並未停歇。交易商與煉油廠正四處尋找「可立即交付」的油源，甚至不計價格搶貨，導致近期交付的原油價格一度飆破每桶140美元，創下歷史新高。

在北海這個全球最重要的實體原油市場，本周出現40筆買單僅4筆成交的極端狀況，凸顯供應緊張程度。市場人士指出，這反映未來數週將出現明顯供應缺口，主因是中東原油出口受阻，影響逐步擴大。

在供應壓力下，亞洲買家已全面啟動全球掃貨模式。日本煉油廠大舉採購美國原油，中國拉高自加拿大進口量至歷史新高，印度則擴大向委內瑞拉採購，形成三大買方同步搶購的局面。

交易員透露，市場目前已不再以價格為主要考量，而是優先確保能取得原油供應，「先拿到油再說」成為主流策略，也推升現貨市場溢價快速擴大。

這種現象也直接反映在價格結構上。作為全球關鍵指標的即期布蘭特原油價格，一度衝上每桶144美元，遠高於期貨價格，使現貨價格對期貨出現超過30美元溢價，形成典型的逆價差市場結構。

分析指出，逆價差通常代表市場極度短缺，且「越快交貨越值錢」。即使期貨市場因停火預期而回落，但實體市場仍反映供應吃緊的現實，呈現「期貨反映預期、現貨反映缺貨」的分裂格局。

全球能源引爆40天流動性缺口

此外，供應中斷帶來的影響正在擴散。市場估計全球能源流動已出現約40天缺口，即便荷莫茲海峽恢復通行，原油運輸仍需數周時間，短期內難以緩解壓力。

油價飆升也進一步衝擊下游市場。柴油與航空燃油價格已突破每桶200美元，美國汽油庫存降至近16年低點，部分煉油廠因成本壓力開始減產，恐進一步加劇供應緊張。

分析人士警告，隨著全球買家湧向美國尋求供應，短缺壓力可能進一步轉向美國本土市場。若地緣政治風險未能迅速降溫，油市緊張情勢恐持續升高，甚至對全球能源與經濟帶來更深層衝擊。