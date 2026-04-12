「55688粉紅超跑」56輛媽祖車隊護駕進香　將成為移動冷氣站

▲右起55688集團執行長林念臻、發言人林念穎為御守過爐祈福。（圖／大車隊提供）

記者張佩芬／台北報導

去年白沙屯媽祖進香路上，引發香燈腳瘋狂捕捉、社群廣大迴響的「55688粉紅超跑」，今年規格再升級！55688台灣大車隊與白沙屯拱天宮合作取得授權，由全車粉紅包膜的計程車領軍，組成56輛「55688粉紅超跑媽祖車隊」，正面迎接體感30度的挑戰，車隊化身「移動冷氣站」，成為香燈腳們最堅實、溫暖的守護力量。

55688粉紅超跑媽祖車隊以獨特的媽祖視覺與「勇」字精神的妝點計程車，今年規模擴大至56輛，象徵55688集團與媽祖共同守護全台的承諾。氣象署預測進香期間體感溫度可能達到30度，55688「移動冷氣站」將巡航於進香隊伍周邊，隨時提供冷氣開放的舒適空間，若香燈腳需要休息，可透過專屬GPS定位活動網頁，即時尋找56輛貼有累了請上車標誌的專車位置，就能進入車內享受短暫沁涼，但僅供休憩、不提供指定地點載送服務。

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除了舒適的短暫休息空間，55688集團今年更首度與「可不可熟成茶行」跨界合作，聯手組成清涼應援團，香燈腳只要在進香路上捕捉到「55688粉紅超跑」，完成簡單的社群互動任務，即有機會獲得限量「55688媽祖平安御守」、「可不可茶飲及聯名杯套」(數量有限、送完為止)，透過實質的清涼與祝福，緩解信眾長途跋涉的疲憊。

▲55688台灣大車隊白沙屯媽祖粉紅超跑車隊。（圖／大車隊提供）

為了將祝福傳遞給更多人，55688集團執行長林念臻親自前往白沙屯拱天宮，為本次「限量55688媽祖平安御守」過爐加持。林念臻感性表示：「白沙屯媽祖是台灣人心中溫柔、安心的守護力量，這份深厚的信賴感，也是55688品牌的核心理念，透過專業服務，讓乘客感受到安全一直都在。」她更進一步強調「不只想傳遞這份安心給香燈腳們，也祈求媽祖能保佑每一位在道路上執行任務的駕駛夥伴，守護每一趟旅程、每一位乘客。

」

55688集團連續多年參與媽祖盛事，今年更首次由集團協助駕駛報名登記，大大省下長途跋涉與排隊作業時間，吸引超過350位駕駛化身香燈腳，共同將平安、信賴的溫度融入每一雙虔誠前行的足跡中。無論是在繁華都市的轉角，還是漫長溫暖的進香路，55688始終秉持「一直都在、無處不載」的精神，為每一個人，隨時開啟一趟舒適的旅程。

