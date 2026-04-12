陸端出10項對台政策　經濟部拋3原則喊「照自己目標走」

▲經濟部。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

國民黨主席鄭麗文率團訪陸，為期6天的「2026和平之旅」今（12）日落幕。陸方在鄭麗文返台之際推出10項兩岸措施「大禮包」，經濟部下午提出「立足台灣、佈局全球、行銷全世界」等3大原則回應，並強調台灣會持續按自己的目標走。

陸方推出的10項兩岸措施包括：推動恢復上海市及福建省居民赴台自由行；在堅持「九二共識」、反對「台獨」政治基礎上建立溝通機制，為符合檢驗檢疫標準的台灣農漁產品輸入大陸提供便利；符合要求的台灣食品生產企業可在大陸註冊，以及台灣食品輸入大陸提供便利，推動全面恢復兩岸空中客運直航正常化，包括烏魯木齊、西安、哈爾濱、昆明、蘭州等城市兩岸航班。支持金門共用廈門新機場等

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對此經濟部回應全文如下：

針對外界關注中國可能推出相關措施，經濟部表示，台灣經濟發展仍依循「立足台灣、佈局全球、行銷全世界」的原則來推動。根據亞洲開發銀行（ADB）4/10的最新預測，2026年台灣的GDP成長率為7.6%、中國則為4.6%，顯示台灣整體經濟具備良好韌性與動能。

台灣將會按照自己的目標，持續發展五大信賴產業及AI十大建設，同時照顧國內中小微企業發展、促進內需成長。

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