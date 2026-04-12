伊朗戰火掀巨震！華爾街5大銀行Q1交易估破兆　高盛、大摩最猛

▲伊朗戰爭變數多，投資人殺進殺出，拉高美國華爾街5大銀行第1季承作交易量。圖為華爾街交易示意照。（圖／路透）

記者陳瑩欣／綜合報導

中東戰火升溫引爆全球金融市場劇烈震盪，油價飆漲、股市波動加劇，也意外帶動華爾街大型銀行交易業務大幅成長。市場預估，美國五大銀行第一季交易收入將突破400億美元（約新台幣1.3兆元），創下至少12年來新高。

《金融時報》報導指出，摩根大通（JPMorgan Chase）、高盛（Goldman Sachs）、摩根士丹利（Morgan Stanley）、花旗（Citigroup）與美國銀行（Bank of America）預計將於本周起陸續公布財報，合計交易收入可望年增約13%，反映市場劇烈波動為銀行帶來強勁交易動能。

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分析師指出，這波交易熱潮主要來自地緣政治風險升高，包括中東衝突與美國在委內瑞拉的軍事行動，使市場不確定性上升、資產價格劇烈震盪。RBC資本市場分析師Cassidy表示，類似情況曾在2022年俄烏戰爭爆發初期出現，如今在2025年第一季再度上演。

在各項業務中，股票交易表現最為突出，預估年增幅達13%至15%，優於固定收益、外匯與商品（FICC）業務的8%至13%。其中，高盛與摩根士丹利因業務結構較偏重交易與投資銀行，被視為本波表現最強的銀行。

除交易業務外，投資銀行收入也同步回升。受惠AI相關投資需求帶動，以及監管環境轉趨寬鬆，企業併購與融資活動回溫，帶動手續費收入預估成長超過一成。

此外，銀行也持續認列去年已宣布、但於今年第一季完成的交易案收入，進一步支撐整體表現。市場預估五大銀行整體獲利將成長約7%，其中以高盛與摩根士丹利增幅最為顯著。

不過，市場對後續仍持審慎態度。分析師指出，若中東衝突持續延燒，可能壓抑企業上市與資本市場活動，進而影響投資銀行業務表現。

同時，投資人也關注銀行對非銀行金融機構的曝險風險。隨著私人信貸市場出現贖回潮，市場對信用品質疑慮升高，銀行近年對私募基金與避險基金的放貸擴張，可能成為潛在風險來源。