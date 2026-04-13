311萬人領錢！16檔台股ETF本周配息入帳　豪灑238億元

▲台股本周將因16檔ETF配息入帳迎來逾238億資金活水。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

4月台股ETF股利發放高峰來臨，總計本周有16檔發放股利預估逾238.87億元，預估共有311萬7556位受益人受惠，預期也將有機會為台股挹注資金活水。

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進一步統計包括群益台灣精選高息（00919）、國泰台灣領袖50（00922）、大華優利高填息30（00918）、元大台灣高息低波（00713）、復華台灣科技優息（00929）、野村臺灣新科技50（00935）、凱基優選高股息30（00915）、中信綠能及電動車（00896）、富邦特選高股息30（00900）、中信成長高股息（00934）、富邦旗艦50（009802）、FT臺灣永續高息（00961）、第一金工業30（00728）、凱基台灣AI50（00952）、富邦臺灣優質高息（00730）、野村趨勢動能高息(00944)共16檔台股ETF發放逾238.87億元現金股利，其中以00919配發144.32億金額最多。

市場法人表示，今年台股高息ETF績效表現有別於去年壓抑，大盤在高檔震盪下，許多投資人難免居高思危，也對高檔的台股投資不知從何下手，高股息ETF具有低波動特性，又可兼顧穩健收益需求，更可期待息利雙收。

群益投信台股ETF研究團隊表示，全球金融市場變化瞬息萬千，要能抵禦台股市場的波動度，建議配置中要有高息ETF，因為在面臨市場波動時，高息資產具備易漲抗跌的特性，可為投資組合帶來平衡風險效益，台股高息ETF有股息、又有潛在的價差空間可期，除了適合長期投資外，更是愛好存股領息的存股族投資人，參與台股投資的好選擇。

00919基金經理人謝明志表示，台股後市來看，應著重企業長期競爭優勢的重點，現階段宜採取穩健持股布局，不過台股後市不看淡，目前受惠壽險接軌IFRS17的大型金控股，4月上旬是第三度公佈今年接軌後每月獲利的時刻，投資人可以留意相關投資契機。整體而言，建議投資人可續抱台股高股息ETF，並搭配市值型或主動式台股ETF，透過股性互補讓台股配置更能因應類股頻繁輪動。