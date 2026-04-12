24萬股東哭慘！ 國發基金明開始倒貨「這檔綠能股」

▲國發基金以董事身分啟動申報轉讓聯合再生持股。（示意圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

營收持續虧損遭倒貨？「綠能國家隊」聯合再生（3576）傳逾420萬股的退場機制，國發基金10日以董事身分啟動申報轉讓持股，預計自明（13）日起在集中市場交易，市場預期短線賣壓恐再度湧現。截至4月10日，聯合再生股東人數約24萬人。

國發基金10日以董事身分申報，將轉讓所持有的聯合再生股票，預計透過集中市場一般交易方式，釋出420萬1476股（約4201張），轉讓期間為4月13日至5月12日。

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國發基金於 2018 年通過注資 30 億元，促成新日光、昱晶、昇陽光電三合一成立聯合再生，打造太陽能產業聯盟，並配合政府推動再生能源政策。然而，聯合再生合併後持續面臨虧損與公司治理爭議，國發基金於2024年啟動退場評估，但進度並不順利。

據公告資料顯示，國發基金目前持有聯合再生9877萬4679股（約9萬8774張），持股比例 6.07%；本次轉讓完成後，持股將降至9457萬3203股（約9萬4573張），以10日收盤價19元估算，處分金額約7982萬元。

聯合再生基本面持續疲軟，最新公布的3月營收僅2.64億元，較去年同期重挫41.39%，累計首季營收更較去年同期衰退達46.87%。

聯合再生10日股價應聲暴跌5.94%、收在19元，與3月17日創下的今年高點28元相比，短短不到一個月，股價已回檔超過32%。

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