新興3月超大型油輪營收年增139.18%　Q1整體營收年增44.44%

▲新興航運旗下的超大型油輪，首季營收年增121.8%。（圖／新興提供）

記者張佩芬／台北報導

新興航運(2605)3月合併營收5.30億元，月增21.36%， 年增34.71%，累計今年首季營收13.67億元，年增44.44%。新興高階表示，今年首季各型船營收都有增加，其中三艘超大型油輪受伊朗戰爭影響，日租金大幅提高，3月營收年增139.18%，首季年增121.8%。

VLCC日租金飆漲主要是呈現在3月份，其中高登輪及海福輪是透過國際油輪聯營組織俗稱的聯營池(POOL)營運，3月份平均日租金為9.4萬美元，美生輪則承接按時租船(TC)合約，日租金為5.9萬美元，合約自2025年11月底至2026年 6月中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

VLCC的3月營收為720.5萬美元，較2月增加83.5 萬美元，較去年增加419.1萬美元，年增139.18%。年初至今的營收為2004.8萬美元，較去年同期增加1101.0萬美元，年增121.8%。

高登輪在今年1月底簽署出售合約，將在本月中交船進帳，獲利約3217萬美元，約新台幣10.15億元，約可貢獻稅前EPS1.73元。該船3月27起進行處分交船前維修，致3月營運天數減少5天，開始停止貢獻公司營收。

公司說明，3月公司受惠於市場運價走揚與營運天數增加，整體損益表現強勁。散裝船隊受季節性需求支撐，運價維持高位，油輪則因中東局勢導致運力供給趨緊，推升聯營組織收益。整體而言，公司內充分發揮了各船型的營運效益，在日曆天數增加與市場高運價環境的疊加影響下，展現出強大的獲利成長動能，年初至今的累計表現亦遠優於去年同期。