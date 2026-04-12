TVBS裁員傳「辜仲諒想買」　中信金澄清：無此事

▲外傳中信金大股東辜仲諒已與TVBS大股東王雪紅簽下MOU，中信金緊急澄清。（資料照／記者李毓康攝）



記者柯振中／綜合報導

近期TVBS裁員消息頻傳，市場更同步盛傳該電視台有意以75億元價格出售。外傳中信金大股東辜仲諒已與TVBS大股東王雪紅簽署意向書（MOU），引發產業高度關注。對此，中信金緊急澄清與公司無關，辜仲諒友人也代為闢謠，直指「絕無此事」。

市場傳言TVBS待價而沽 中信辜家三兄弟對媒體興趣濃

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TVBS欲求售的消息已在市場流傳數月，由於中信辜家對媒體產業向來不掩飾熱情，因此成為頭號被點名的買家。事實上，辜家三兄弟在媒體布局上各有所好，其中老三辜仲立已創立「知新聞」、老二辜仲瑩則長期持有緯來電視台。外界分析，由於中信體系對輿論影響力相當重視，每逢大型媒體易主，辜仲諒的名字總會出現在名單中。

剛砸百億入主台泥 知情人士：辜仲諒短期難分心併購

儘管併購傳聞甚囂塵上，但有市場人士分析，辜仲諒近期才斥資逾100億元取得台泥5.26％股權，一躍成為台泥第一大股東，短期內資金與精力恐多聚焦於此，難以再分心主導電視台的收購案。辜仲諒友人也明確表示，對於有意買下TVBS的報導純屬子虛烏有，並無外界所傳簽署MOU之事。而老二辜仲瑩是否對投資TVBS有興趣，同樣是外界關注的焦點。