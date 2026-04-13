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中遠多用途船北非線去程運貨櫃、回程運散貨　正德海運訂造9艘

▲正德海運。（圖／正德海運提供）

▲正德海運訂造9艘多用途重吊船。（圖／正德提供）

記者張佩芬／綜合報導

上周中遠海運散運旗下全新多用途船「國韻海輪」自廣州港南沙港啟航，運載貨櫃前往北非，回程將運載當地出口散貨，讓船隻可以運載多樣化貨品，也解決雙向貨種不同的問題。我國正德海運(2641)就已訂造8艘載重噸約在1.74～1.75萬多用途重吊船(MPP)，並將在近期內再加訂1艘，船隻已洽妥租家，租期5年，毛利率約40~45％。

正德高階指出，很多航線都有雙向貨載不均衡、貨種不同的問題，中國大陸船廠近兩年設計出的多用途船，可裝貨櫃、穀物、礦物與大型設備，重件貨等，讓船隻可以靈活運用，發揮最佳經濟效益。

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實際上過去在散裝船運價高漲時，不少穀物就會轉用貨櫃運輸，疫情期間貨櫃運價飆漲，也有不少散裝船經改裝，改運貨櫃貨，新設計的多用途船，經過精心設計，可以快速轉換用途。

正德高階說明，要裝貨櫃還是裝散貨，一方面是看運價，也看航線實際需求，船上的重吊設備，對於彎靠港口設備不足，或是一些小港口都能透過自備的吊桿輕鬆裝卸。

正德訂造的多用途船有兩個各可吊7.5噸貨的吊桿，兩支吊桿併用可吊15噸的貨，像烏克蘭戰後重建，受損港口或小港口，對多用途船都會特別需求。

不過貨櫃跟散貨運輸，都需要驗船機構認證，船型不同，安全要求不同，不是要裝就可以裝的，都需要事前完成驗證。正德合計9艘多用途重吊船，預計2027年下半開始交船。

正德今年3月營收2.60億元，年增11.43%，首季營收6.07億元，年增19.97%，主要是去年至今共交了4艘船，讓業績明顯拉升。

中遠海運散運的8萬噸「國韻海輪」是由中遠海運發展建造，租給中遠海運散運；新開的北非線，從南沙到北非第一個港口航程約21天，彎靠港口包括青島-仁川-上海-寧波-南沙-蘇伊士運河-塞得西港-班加西-米蘇拉塔-瓦倫西亞。

據信德海事網不完全統計，中遠海運已在多家造船廠訂造了該類型船舶不少於77艘，包括中遠海運散運和中遠海發合作在中船澄西和中遠海運重工訂造22+17艘，中遠海運散運和光大金租合作在韓通船廠訂造10艘，中遠海運散運和中信金租合作在福建船政(福船集團)訂造30艘。

關鍵字： 中遠.多用途船去程運貨櫃回程運散貨正德訂造9艘

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