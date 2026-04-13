美伊和談沒結果！台積電跌15元至1985　台股跌近150點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美伊停火談判無果，美股4大指數有漲有跌，台股今（13日）以35422.91點開出，指數上漲5.08點，漲幅0.01％。隨後跌勢擴大，指數下跌跌148.17點至35269.66點。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌15元來到1985元，跌幅0.75％；鴻海（2317）下跌0.5元至200元；聯發科（2454）上漲70元至1645元；廣達（2382）下跌1.5元來到320元；長榮（2603）維持平盤至202.5元。

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美股主要指數在前一交易日有漲有跌，道瓊工業指數終場下跌269.23點或0.56％，收在47916.57點；標準普爾500指數下跌7.77點或0.11％，收6816.89點；那斯達克指數上漲80.47點或0.35％，收在22902.89點；費城半導體指數上漲200.3點或2.31％，收8889.83點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 47916.57 ▼269.23 ▼0.56% S&P500 6816.89 ▼7.77 ▼0.11% NASDAQ 22902.89 ▲80.47 ▲0.35% 費城半導體指數 8889.83 ▲200.3 ▲2.31%

資料來源：證交所