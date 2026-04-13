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Google新技術爆衝擊記憶體需求　郭明錤：邏輯不存在

▲▼Google在21日開放英美用戶使用新AI工具Bard。（圖／達志影像／美聯社）

▲Google。（圖／達志影像／美聯社）

記者高兆麟／台北報導

外界關注Google透過KV cache壓縮技術，是否將大幅削弱記憶體需求，不過天風國際證券分析師郭明錤指出，相關推論「邏輯不存在」，強調AI記憶體瓶頸並非單一規格問題，而是跨硬體、演算法與應用層的系統性挑戰，各類解法反而呈現互補關係。

郭明錤指出，當前AI發展面臨的核心瓶頸之一為「記憶體之牆」（Memory wall），主要源自transformer架構下，每生成一個token都需讀取KV cache，在長文本趨勢下，記憶體讀取壓力持續放大。

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他表示，雖然目前尚無架構可取代transformer，但近期產業出現多項技術，正從不同層面緩解記憶體瓶頸影響，包含硬體、演算法與應用端三個層級。

在硬體層面，輝達透過LPX架構，將部分運算從GPU與HBM中分離，藉此降低記憶體頻寬競爭、改善延遲與運算穩定性。郭明錤指出，該做法並非解決記憶體瓶頸，而是優化輸出品質與效率，顯示即便頻寬提升，問題仍非單純靠規格升級可解。

在演算法層面，Google推出TurboQuant技術，透過壓縮KV cache，降低單次推理所需的記憶體讀取量，在維持精度下提升效率。郭明錤認為，此舉可降低token成本並提升產出，但並不代表記憶體需求消失，反而是提升既有資源使用效率。

他進一步指出，Google在推動壓縮技術的同時，仍持續提升TPU記憶體容量，顯示壓縮與規格升級屬於互補，而非替代關係。

至於應用層，Anthropic則透過記憶體管理機制，從「選擇、壓縮、精煉」三個方向優化資料使用方式，以降低不必要的記憶體讀取，提升推理效率。郭明錤指出，即便硬體持續升級，應用端仍須重新設計記憶使用方式，凸顯問題本質並非單一元件可解。

綜合來看，郭明錤強調，記憶體瓶頸雖為技術問題，但解法來自不同商業目標驅動，因此產業不會出現單一解方。他直言，「壓縮KV cache就能讓記憶體需求消失」的說法過於簡化，實際上各類技術是同時存在、相互補強。

他認為，隨著AI應用持續擴大，記憶體需求仍將長期存在，產業將透過多層次技術持續緩解瓶頸，而非被單一創新技術所顛覆。

關鍵字： Google

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