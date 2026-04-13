寬量QIC CEO WEEK明登場　AI熱潮43家台灣公司與會

▲寬量國際創辦人李鴻基。（圖／寬量國際提供）

記者巫彩蓮／台北報導

全球AI半導體供應鏈熱潮仍持續蔓延，「第19屆QIC CEO Week投資論壇」將於明（14）日登場，共有創紀錄的43家台灣企業董事長與高階決策團隊參加，吸引總管理資產(AUM) 20兆美元國際資金鎖定台灣隱形冠軍。

台灣已被國際資本市場視為引領全球AI科技生態系的「跳動心臟(beating heart)」，寬量國際(QIC)創辦人暨執行長李鴻基指出，受惠於台灣中小型股強勁的成長動能與AI供應鏈優勢，第19屆QIC CEO Week規模創下歷年新高，預計將吸引預計將吸引200位橫跨國際創投、家族辦公室，策略投資人，新加坡最大金融機構與頂尖機構投資人共襄盛舉，參與論壇的國際機構投資人AUM更超過20兆美元，這不僅是一場投資論壇，更是具備「隱形冠軍」條件的台灣企業，展現技術護城河、優化股東結構，以及對接國際投資機構的最佳戰略舞台。

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為全面展示台灣多元板塊的創新韌性，第19屆QIC CEO Week特別結合兩大共同主辦單位的強大網絡資源，其一是致力於推動精準醫療、數位健康及再生醫學創新的工研院生醫所，運用其深厚的產業洞察與技術評估經驗，助力台灣優質生醫企業及新創接軌國際醫療生態系，強化全球競爭力。

其二是成立以來已成功協助數百位創業者突破成長瓶頸的AAMA台北搖籃計畫，藉由參與本屆論壇，AAMA成功連結了多位優秀的數位經濟與生醫領域創業者，將其創新動能轉化為可對接國際投資人的實質戰略價值，成為重要推手。

參與第19屆QIC CEO Week的43家台灣企業，涵蓋了新經濟、生技醫療、半導體、再生能源、AI、雲端服務、金融服務與消費產業等核心領域，組成陣容空前堅強的「台灣國家隊」，名單如下：

臻鼎-KY(4958)、穩懋(3105)、鈺祥(7909)、巨漢(6903)、廣宇(2328)、萬泰科(6190)、廣越(4438)、南寶(4766)、系統電(5309)、三陽工業(2206)、農林(2913)、東方風能(7786)、樂迦再生(6891)、寶泰生醫(7850)、Gogolook(6902)、新光鋼(2031)、岱宇(1598)、漢田生技(1294)、萬里雲(未上市)、潮網科技(未上市)、bbTruck(未上市)、科絡達(未上市)、鴻勁(7769)、兆捷(6959)、億豐(8464)、巧新(1563)、晶鑽生醫(6815)、長聖(6712)、漢康(7827)、志聖(2467)、長科*(6548)、錼創科技-KY(6854)、蓋德科技(未上市)、匯嘉健康(未上市)、台灣微脂體(未上市)、博信生物(未上市)、雲象科技(7803)、稜研科技(7812)、醫百科技(未上市)、中裕新藥(4147)、禾榮科(7799)、Botrista(未上市)、Uspace(未上市)。

