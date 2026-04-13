記憶體價格飆10倍　慧榮總座：明年缺貨進一步惡化

▲慧榮總經理苟嘉章。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

NAND快閃記憶體控制晶片廠慧榮科技今日於台北南港舉行台北企業總部新建工程動土典禮，新總部基地面積約 1,026 坪，規劃興建地上 23 層、地下 5 層之鋼骨結構辦公大樓，預計於 2030 年啟用。針對近日記憶體市況，慧榮總經理苟嘉章則指出，受AI與資料中心需求帶動，記憶體價格自去年8月至今年3月已大幅上漲，部分產品漲幅達4至10倍，且在供給成長追不上需求下，預期明年缺貨情況將進一步惡化，最快需至2027年下半年新增產能到位後，供需緊張才有機會緩解。

慧榮科技董事長周邦基於致詞中表示：「台北總部的設立，是我們邁向下一個成長階段的重要決策，也展現慧榮與台鐵攜手推動都市更新、促進產業與城市發展的合作成果。未來將透過串聯台北與竹北兩大據點，提升整體營運與研發效率。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

慧榮科技於 2021 年與台鐵簽約，取得「台北市南港區玉成段二小段 732 地號土地」都市更新案資格，並啟動相關開發作業。此都更計畫已於 2025 年 4 月獲台北市政府核定，並完成建照核准。未來大樓落成後，將由台鐵與慧榮依 67% 與 33% 比例共同持有，慧榮並將承租台鐵持分，租期為 20 年。建築規劃亦納入公益設施空間，其中1樓部分區域、 2 樓及 3 樓將提供台北市立大學使用。本案透過與台鐵合作推動都市更新，不僅結合產業與公共資源，也為南港地區注入新的發展動能。

苟嘉章針對近日市況則表示，表示，整體記憶體產業正出現結構性變化，NAND與DRAM價格自去年8月至今年3月已明顯上揚，且容量越小漲幅越大。在消費電子應用中，高階手機受影響相對有限，但低階手機對價格敏感，難以承受約三成以上漲幅，預期下半年價格漲勢將逐步收斂。不過從整體產業來看，供需仍處於緊繃狀態。

苟嘉章分析，隨著AI推論與資料中心需求持續擴張，三星、美光與SK海力士等原廠在資本支出上轉趨審慎，加上擴產週期長，使供給成長速度難以追上需求。他預估，今年原廠投產增幅僅約15%至25%，但需求仍持續攀升，供需缺口將進一步擴大。

他進一步指出，即使明年有新產能開出，在雲端服務供應商（CSP）與中國廠商持續加碼需求下，市場仍難以快速平衡，預期2026年缺貨壓力將延續，甚至較今年更加嚴峻，最快需至2027年下半年新增產能到位後，供需緊張才有機會緩解。

在供應分配上，苟嘉章表示，原廠優先將產能配置至高獲利應用，使汽車、工業與印表機等利基市場面臨斷鏈風險。目前慧榮透過提前備貨與彈性調度資源協助客戶因應，但整體需求仍遠高於供給能力。

此外，他也觀察，隨著價格走高與供貨不穩，傳統零售通路影響力逐漸下降，模組廠在手機與PC供應鏈中的角色持續提升，成為連接上游原廠與終端市場的重要關鍵。