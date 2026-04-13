央行：穩匯可減緩輸入性通膨　出口競爭力非主要考量

▲中央銀行。（圖／資料庫）

文／中央社

中東戰事延燒，國際能源價格飆漲，帶來輸入性通膨隱憂。中央銀行副總裁嚴宗大今天表示，近期央行在外匯市場調節，重點是看對物價影響，而非出口競爭力，穩定匯率有助於減輕輸入性通膨壓力。

立法院財委會今天邀相關部會就「中東衝突對能源、物價、民生與醫療物資供應及市場秩序之中長期影響與因應檢討，暨因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算執行情形」進行專題報告。

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央行報告指出，中東戰事推升原油等國際原物料價格，帶動國內進口物價走升，不過輸入性通膨壓力仍屬可控。 民進黨立委郭國文指出，新台幣承受

貶值壓力，可能導致輸入性通膨，央行是否會調整做法，讓外資賣超台股可不急於馬上匯出，避免加重貶值壓力。 嚴宗大表示，此做法有困難度，主因是外資資金自由流動，難以單獨、單向限制，另外，央行原則是外資賣股後如果資金不馬上匯出，就必須留在股市。

嚴宗大重申，央行穩定匯率的考量，出口競爭力一向不是最主要關切點，央行更看重對物價影響。 央行報告也明確點出，持續透過穩定匯率，減緩國際原物料價格上漲對國內物價的影響；另外，會密切關注中東戰事相關情勢變化，並蒐集經濟金融資料，採取妥適的貨幣政策因應。