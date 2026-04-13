台股史上最高收盤！小漲39點至35457　台積電跌10元至1990

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（13日）開高走高，加權指數終場上漲39.46點，以35457.29點作收，為史上最高收盤價，漲幅0.11％，成交量7787.66億元。台積電（2330）全日皆未能見到2000元。
美股前一交易日有漲有跌，台股上午以上漲5.08點開出，指數開高走高，盤中最高達35552.49點，最低35261.73點，終場收在35457.29點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌10元來到1990元，跌幅0.5％；鴻海（2317）下跌0.5元至200元；聯發科（2454）上漲45元至1620元；廣達（2382）下跌2.5元來到319元；長榮（2603）下跌2.5元至200元。
今天漲幅前5名個股為大銀微系統（4576）上漲16.5元，漲幅10％；鳳凰（5706）上漲5.2元，漲幅10％；宏璟（2527）上漲3.3元，漲幅10％；日勝化（1735）上漲2.75元，漲幅10％；遠雄來（2712）上漲1.5元，漲幅10％。
跌幅前5名個股則為聯合再生（3576）下跌1.9元，跌幅10％；森崴能源（6806）下跌2.25元，跌幅9.83％；倍利科（7822）下跌130元，跌幅7.72％；中福（1435）下跌1.1元，跌幅7.46％；康霈*（6919）下跌7.5元，跌幅6.7％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|大銀微系統（4576）
|181.5
|▲16.5
|▲10.0％
|鳳凰（5706）
|57.2
|▲5.2
|▲10.0％
|宏璟（2527）
|36.3
|▲3.3
|▲10.0％
|日勝化（1735）
|30.25
|▲2.75
|▲10.0％
|遠雄來（2712）
|16.5
|▲1.5
|▲10.0％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|聯合再生（3576）
|17.1
|▼1.9
|▼10.0％
|森崴能源（6806）
|20.65
|▼2.25
|▼9.83％
|倍利科（7822）
|1555.0
|▼130.0
|▼7.72％
|中福（1435）
|13.65
|▼1.1
|▼7.46％
|康霈*（6919）
|104.5
|▼7.5
|▼6.7％
資料來源：證交所
讀者迴響