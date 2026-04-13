台股史上最高收盤！小漲39點至35457　台積電跌10元至1990

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（13日）開高走高，加權指數終場上漲39.46點，以35457.29點作收，為史上最高收盤價，漲幅0.11％，成交量7787.66億元。台積電（2330）全日皆未能見到2000元。

美股前一交易日有漲有跌，台股上午以上漲5.08點開出，指數開高走高，盤中最高達35552.49點，最低35261.73點，終場收在35457.29點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌10元來到1990元，跌幅0.5％；鴻海（2317）下跌0.5元至200元；聯發科（2454）上漲45元至1620元；廣達（2382）下跌2.5元來到319元；長榮（2603）下跌2.5元至200元。

今天漲幅前5名個股為大銀微系統（4576）上漲16.5元，漲幅10％；鳳凰（5706）上漲5.2元，漲幅10％；宏璟（2527）上漲3.3元，漲幅10％；日勝化（1735）上漲2.75元，漲幅10％；遠雄來（2712）上漲1.5元，漲幅10％。

跌幅前5名個股則為聯合再生（3576）下跌1.9元，跌幅10％；森崴能源（6806）下跌2.25元，跌幅9.83％；倍利科（7822）下跌130元，跌幅7.72％；中福（1435）下跌1.1元，跌幅7.46％；康霈*（6919）下跌7.5元，跌幅6.7％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 大銀微系統（4576） 181.5 ▲16.5 ▲10.0％ 鳳凰（5706） 57.2 ▲5.2 ▲10.0％ 宏璟（2527） 36.3 ▲3.3 ▲10.0％ 日勝化（1735） 30.25 ▲2.75 ▲10.0％ 遠雄來（2712） 16.5 ▲1.5 ▲10.0％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 聯合再生（3576） 17.1 ▼1.9 ▼10.0％ 森崴能源（6806） 20.65 ▼2.25 ▼9.83％ 倍利科（7822） 1555.0 ▼130.0 ▼7.72％ 中福（1435） 13.65 ▼1.1 ▼7.46％ 康霈*（6919） 104.5 ▼7.5 ▼6.7％

資料來源：證交所