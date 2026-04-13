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百年漢餅舊振南限時進駐智慧移動展　演繹喫餅佐茶台味新樣貌

▲舊振南進駐360° Mobility Mega Shows，以「買主服務區」規劃形式，以漢餅向世界賓客獻上滿滿台灣祝福。(圖／舊振南提供)

▲舊振南進駐360° Mobility Mega Shows，以「買主服務區」規劃形式，以漢餅向世界賓客獻上滿滿台灣祝福。(圖／舊振南提供)

記者張佩芬／台北報導

百年糕餅品牌舊振南宣布，明(14)日起將進駐亞洲最具影響力的移動產業展會360° Mobility Mega Shows，規劃「買主服務區」，展期四天，舊振南以經典人氣商品「鳳梨酥」與新品「四季糕」，攜手百年茶品牌「有記名茶」，演繹喫餅佐茶台味新樣貌，以糕餅傳遞祝福，將台灣的心意帶向世界Taste Local, Link Global。

南北兩大在地百年品牌合作，準備精選茶飲服務現場參展買家與貴賓品嚐。透過糕點與茶飲的細膩搭配，共同展現台灣深厚的人文風土與飲食文化，將讓來自世界各地的賓客，在掌握最新移動科技趨勢之際，亦能透過一口漢餅、一杯好茶，細膩感受台灣獨到的文化魅力。

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為遠道而來的國際貴賓獻上圓滿與繁榮的美好祝福，特別為360° Mobility Mega Shows設計六入鳳梨酥聯名禮盒，將承載台灣風味、象徵「旺來好運」的鳳梨酥換上限定包裝亮相，成為展會指定伴手禮首選，悉心招待來自超過80個國家的貴賓。

▲舊振南鳳梨酥與四季糕，搭配有記名茶氮氣茶飲，透過細緻氣泡與豐富層次，展現台灣「喫餅佐茶」的創新詮釋。(圖／舊振南提供)

▲舊振南鳳梨酥與四季糕，搭配有記名茶氮氣茶飲，透過細緻氣泡與豐富層次，展現台灣「喫餅佐茶」的創新詮釋。(圖／舊振南提供)

舊振南本次糕點服務除了人氣鳳梨酥之外，同步獻呈自然純粹的新品「四季糕」，四款風味呼應四季更迭，融合四季意象花紋設計，優雅詮釋在地節令之美。每一份漢餅，亦承載著東方文化中深厚的祝福寓意，透過造型與風味設計，傳遞平安、圓滿與幸福。讓國際買主在品味之間，不僅理解產品本身，更能感知其背後的文化語境。

舊振南攜手以精湛製茶工藝聞名、同為百年傳承並由第五代接班的大稻埕品牌「有記名茶」合作，結合其新創品牌「WANGTEA LAB」，為本次活動設計專屬氮氣茶「美碧了Maybe」，調和台灣代表四款茶種「東方美人」、「碧螺春」、「紅玉紅茶」、「金妃烏龍」為基底，綻放出多層次茶韻，透過氮氣技術呈現如香檳般綿密細緻的茶湯口感。搭配舊振南鳳梨酥溫潤奶香的酥鬆餅皮與微酸果香的滑順內餡，以及入口即化、口感細緻的四季糕，風味於味蕾間層層交織，讓賓客感受茶與糕點的和諧交融。

本次舊振南於南港展覽館打造的「買主服務區」位於展覽館1館4樓展區M1209，以「當代古典的洗鍊演繹」為設計核心，將品牌深厚的百年文化底蘊，轉化為一處沉靜且富含溫度的交流場域。空間透過極簡線條與溫潤木質調性，刻意淡化展會的商業節奏，營造出讓人得以停留、對話與感受的款待空間。

▲展區採用台灣原創設計家具「STIMLIG」，營造沉靜且富含溫度的台式款待空間。（圖／舊振南提供）

▲展區採用台灣原創設計家具「STIMLIG」，營造沉靜且富含溫度的台式款待空間。（圖／舊振南提供）

場域空間特別與原創設計家具品牌「STIMLIG」合作。以復古溫暖的木質色調為基礎，採用富有流暢線條感的實木桌椅，形塑出體現台灣生活意象的交流場域。讓訪客在品茗與試餅的過程中，同步感受台灣當代設計與生活風格。

為讓國際貴賓親身體驗並帶回溫暖祝福心意，舊振南於本區現場精心設置「餅紋體驗區」，在台灣糕餅上的餅紋都代表著不同的祝福含意，凡於現場購買任一禮盒，參與盛會的買家們即可親手蓋印餅紋祝福卡，將傳統糕餅上象徵吉祥寓意的圖騰，轉化為可隨身珍藏、祝福親友的台灣記憶。

舊振南以空間設計、跨界合作與體驗創新策劃「買主服務區」，串聯家具設計、茶文化與漢餅工藝，打造一場具有當代表述的台灣文化體驗。進一步深化國際買主對品牌與文化的認同，建立更具情感連結與長期價值的合作關係。

關鍵字： 百年漢餅舊振南智慧移動展喫餅佐茶

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