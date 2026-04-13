記憶體南亞科Q1大賺260.58億　EPS達8.41元破紀錄

▲南亞科。（圖／資料照）
記者高兆麟／台北報導
南亞科（2408）今(13)日公佈2026年第一季截至3月31日之自行結算合併財務報告。公司第一季營業收入為490.87億元，較上季增加63.1%，稅後淨利為260.58億元，淨利率53.1%。單季每股稅後純益（EPS）為8.41元。第一季DRAM平均售價季增超過70位數百分比，銷售量季減中個位數百分比。
第一季營業毛利為333.16億元，毛利率67.9%，較上季提升18.9個百分點。營業淨利為301.11億元，營業淨利率61.3%，較上季提升22.2個百分點，營業外收入16.07億元，本期稅後淨利為260.58億元，淨利率53.1%。單季每股盈餘為8.41元 (每股盈餘依加權平均流通在外股數30.99億股計算)。
截至2026年03月31日，南亞科每股淨值新台幣62.25元。所有合併財務數字為公司自結，尚未經會計師核閱。
南亞科董事會已於3月4日決議配發現金股利總額為新台幣46.5億元，每股現金股利約新台幣1.35元 。公司並於4月8日完成由4大客戶參與南亞科私募普通股之認購，總金額787.2億元全數募足，增資後私募持股占10.19%。雙方將持續深化彼此合作，以確保多元DRAM產品的穩定供應。
公司目前DDR5營收約占10%，並可視需求彈性調整增加，同時持續供應DDR4及LPDDR4產品，以緩解市場缺口。此外，客製化AI UWIO記憶體已開始貢獻營收；新廠擴建亦如期推進，計畫於2027年第一季開始裝機；第三代、第四代 10奈米級製程(1C/1D)及EUV開發，均按原定計畫順利進行。在永續方面，公司已連續第4年獲選科睿唯安百大創新機構的肯定，展現公司技術深耕與智慧財產布局成果。
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