記憶體南亞科Q1大賺260.58億 EPS達8.41元破紀錄

南亞科（2408）今(13)日公佈2026年第一季截至3月31日之自行結算合併財務報告。公司第一季營業收入為490.87億元，較上季增加63.1%，稅後淨利為260.58億元，淨利率53.1%。單季每股稅後純益（EPS）為8.41元。第一季DRAM平均售價季增超過70位數百分比，銷售量季減中個位數百分比。

川普封鎖荷莫茲海峽！ 專家：準備迎接每桶150美元油價

Onyx Capital Group董事總經理George Montepeke指出，如果美國按計畫對荷莫茲海峽實施海上封鎖，原油價格將大幅上漲，油價應該直衝至140美元或150美元左右；美國知名經濟學家Peter Schiff也示警，原油價格在未來幾天可能達到每桶 150 美元。

光通訊聯亞提前開獎！3月每股賺1.36元 年增351%

上櫃光通訊股聯亞（3081）今（13）日因有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，提前公告自結3月業績，單月營收3.43億元，稅後純益1.26億元，每股稅後純益（EPS）達1.26元，年增率逾351%。

印度移工爭議 勞長洪申翰聲明「引進2前提」

印度移工引進來台爭議不休，至今（13）日下午3點公共政策網路參與平台「提點子」反對引進的附議數量已達33782件，勞動部長洪申翰進一步向外說明引進印度移工的原因在於「保持外國人力多元來源」，同時強調2024年「臺印勞工MOU」送立法院審查時獲不同黨派支持，有行政與立法授權下磋商，而對社會不同聲浪，洪申翰指要在符合2大前提下才能執行。

友達重整架構 能源事業割讓給100%子公司達耀

友達光電（2409）今（13）日舉行重大訊息記者會宣佈，董事會通過能源事業相關組織與投資架構重整案，整合集團內外能源相關資源，藉由能源事業公司化，由更專業聚焦的平台承接運作，進一步提升營運效率與市場競爭力。

記憶體價格飆10倍 慧榮總座：明年缺貨進一步惡化

NAND快閃記憶體控制晶片廠慧榮科技今日於台北南港舉行台北企業總部新建工程動土典禮，新總部基地面積約 1,026 坪，規劃興建地上 23 層、地下 5 層之鋼骨結構辦公大樓，預計於 2030 年啟用。針對近日記憶體市況，慧榮總經理苟嘉章則指出，受AI與資料中心需求帶動，記憶體價格自去年8月至今年3月已大幅上漲，部分產品漲幅達4至10倍，且在供給成長追不上需求下，預期明年缺貨情況將進一步惡化，最快需至2027年下半年新增產能到位後，供需緊張才有機會緩解。

國發基金喊退場不玩！ 聯合再生慘摜跌停近5萬張掛賣消不掉

國發基金以「例行性退場」為由，申報出售「綠能國家隊」聯合再生（3576）持股，共計420萬1476股，造成今（13）日股價跳空17.1元跌停開出，到9點半左右跌停委賣張數高達4.9萬張。

兩岸直航利多加持 10檔觀光股齊亮燈漲停

美伊停火協談進度不明，台股今（13）日盤中回挫逾百點，不過觀光類股在兩岸直航利多下表現強勁，開盤不到20分鐘已有10檔亮燈漲停。

311萬人領錢！16檔台股ETF本周配息入帳 豪灑238億元

4月台股ETF股利發放高峰來臨，總計本周有16檔發放股利預估逾238.87億元，預估共有311萬7556位受益人受惠，預期也將有機會為台股挹注資金活水。

台積電供應鏈好威！設備廠志聖3月暴賺2.24億 年增1338%

台積電(2330)本周四（16日）即將召開法說，不過供應鏈中的先進封裝設備廠志聖（2467）今（13日）提前公告3月自結業績，單月獲利2.24億元，年增率高達1338%，市場驚艷。