能源價格外溢影響Q2浮現　星展集團上調台灣CPI至1.9％

▲星展銀行估今年台灣CPI 1.9%。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

中東政治風險升高，帶動原油價格上升，星展集團資深經濟學家馬鐵英分析，台灣約70%的原油，30%的液化天然氣進口來自中東，外溢影響預計自第二季開始顯現，假設全年布蘭特原油均價為每桶80美元，通膨預計自5月起升至約2%，並維持至年底，全年CPI預測由1.5%上修至1.9%，理想的成長與通膨組合正逐步承壓，台灣的「金髮女孩」（Goldilocks）經濟環境正面臨轉折點。

儘管美國、以色列與伊朗於4月7日宣布停火，星展集團認為，該協議僅屬暫時且具條件性的安排，全面解決衝突仍可能需時數週至數月，即使衝突未再升溫，荷莫茲海峽的運輸恢復正常仍需數月時間，因為航運信心與保險承保通常落後於政治協議。此外，因部分波斯灣煉油廠受到空襲影響，能源基礎設施的修復亦需時間。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台灣約70%的原油與30%的液化天然氣進口來自中東。此外，台灣亦依賴該地區供應尿素、甲醇與氦氣等關鍵工業原料。油氣價格上升將透過交通與公用事業成本推升CPI，同時壓縮運輸、物流、發電與重工業等產業的利潤。肥料價格上升將推升食品通膨，而化工與工業材料成本上揚亦可能影響塑橡膠至半導體等產業的獲利能力。

AI驅動的出口循環預計在第二季仍具韌性，具備自主規劃與執行任務能力的「代理式AI」快速發展，持續推升全球對先進運算與雲端基礎設施的需求。該產業成長受企業長期策略與政府政策支持，短期的地緣政治衝擊影響有限，持續支撐台灣半導體、伺服器及整體資通訊硬體產業表現。

然而，AI驅動的景氣循環並非完全免於中東衝突的影響，卡達供應全球約30%的氦氣，而氦氣為半導體製造關鍵原料卡達表示，其受損LNG（液化天然氣）設施全面修復可能需時3-5年。台韓主要晶片製造商目前持有數月氦氣庫存，並積極擴大回收能力，短期內具備緩衝，但若供應長期緊張，仍可能限制產能並推升成本。

隨著通膨風險升高，利率交換市場目前反映聯準會未來不降息，歐洲央行與日本央行未來12個月可能累計升息50~100個基點。若此情境實現，全球金融條件將進一步收緊，可能加深股市修正、加劇私人信貸壓力，並限制科技企業的再融資能力，進而拖累投資擴張動能。

星展將今年CPI預測由1.5%上修至1.9%，假設全年布蘭特原油均價為每桶80美元。通膨預計自5月起升至約2%，並維持至年底，主要由能源與食品價格帶動，今年GDP成長率預測維持7%，反映第一季表現優於預期及第二季後逐步放緩，預估第一季年增率約10%，第二季至第三季放緩至7～8%，第四季進一步降至2～3%，主要因出口、投資與民間消費轉弱，受非AI產業全球需求降溫、通膨與供應鏈壓力侵蝕企業獲利與家庭實質所得所致。

投資展望部分，星展集團持續看好亞洲不含日本股市，對美股維持中立觀點。主因為投資組合輪動帶動資金自美元資產和擁擠交易中轉出。產業配置上，除了科技類股之外，星展仍然看好公用事業和能源類股，主要受惠於AI基礎設施相關需求；歐股短期表現可能相對落後，但看好工業、公用事業、科技和醫療保健類股；日股方面在首相高市早苗取得壓倒性勝選後，在政府精準的財政擴張帶動下， 儘管評價面偏高，日股仍具評價上調（re-rating）空間；此外，受惠於科技和AI相關題材帶動的獲利前景，亞洲不含日本（AxJ）股市評價面仍具吸引力，隨著AxJ市場的能源密集度持續下降， 有助於緩衝油價衝擊帶來的影響。

另類投資方面，持續看好黃金。因貨幣價值貶值擔憂、地緣政治風險升溫，以及各國央行強勁需求，星展預期黃金價格將持續走揚，並預估今年下半年目標價為每盎司6250美元。

