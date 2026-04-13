印度移工爭議　勞長洪申翰聲明「引進2前提」

▲勞動部長洪申翰資料照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

印度移工引進來台爭議不休，至今（13）日下午3點公共政策網路參與平台「提點子」反對引進的附議數量已達33782件，勞動部長洪申翰進一步向外說明引進印度移工的原因在於「保持外國人力多元來源」，同時強調2024年「臺印勞工MOU」送立法院審查時獲不同黨派支持，有行政與立法授權下磋商，而對社會不同聲浪，洪申翰指要在符合2大前提下才能執行。

以下是洪申翰臉書說明全文：

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這幾天大家很關心印度移工的議題，我想跟大家做一點說明。

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首先，在台灣勞動力需求增加的情境下，勞動部有責任保持外國人力多元來源的可能。這也是很多產業的期待。

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「臺印勞工MOU」在2024年二月簽署，年中送交立法院審查。當時的審查，是在不分黨派都參與且支持下通過。在這樣行政與立法的授權下，勞動部開始更進一步跟印方展開磋商。

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在磋商中，臺印雙方當然會提出各自的期待和要求，也因為充分理解這一案社會關切高，所以過程中，勞動部是很審慎的把關，以及提出我方認為重要而必要的要求。

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也因為這一份審慎，所以在MOU立法院審查通過後到現在，這快兩年不算短的時間，我們是一直都在很慎重的把關中，絕對不是也不會冒進行事。

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近來社會各種不同面向的聲音，我們都有密切關注，因此，我想跟大家報告，接下來的引進與否，需要有兩個前提：

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第一、企業端對印度移工的需求。

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第二、印方的執行方案，能否符合我方的要求和把關。

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所以，如果沒能達成這兩個原則，也就沒有所謂引進的問題，更沒有時間表的問題。