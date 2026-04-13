加密幣聲控交易來了！　禾亞「AI 金寶」正式上線

▲HOYA BIT 創辦人彭云嫻。（圖／HOYA BIT提供）

記者陳瑩欣／台北報導

台灣加密貨幣交易所禾亞（HOYA BIT）今（13）日宣布，旗下 AI 交易入口 「AI Native Exchange OS」正式上線，並同步推出功能 IP 「金寶」。首波版本整合6大核心功能，涵蓋入金引導、幣種即時報價與市場趨勢、個人資產總覽、閃兌與定期定額下單、日日生幣申購與歷史回測試算，以及到價通知設定與訂單查詢，讓用戶可透過自然語言完成多項常用操作，減少在不同頁面之間切換的複雜流程。

HOYA BIT 創辦人彭云嫻表示：「加密貨幣市場波動快、資訊量大，又是 24 小時不間斷運作，使用者真正缺的往往不是更多工具，而是在需要做判斷的時候，能否更快取得資訊、理解選項並完成操作。我們希望做的，不是一個附加在交易所上的 AI 功能，而是把 AI 變成交易所新的操作入口。HOYA BIT 成為首家台灣導入自然語言就能完成交易的加密貨幣交易所，就是希望讓更多用戶不必先學會複雜介面，也能更直覺地參與虛擬資產市場。有效提升用戶操作的正確率與信任感，普惠金融才有機會真正往前一步。」

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HOYA BIT 表示，「AI 金寶」首波上線的六大核心功能，已涵蓋多數用戶從了解市場、檢視資產到執行交易的主要路徑。用戶可直接以自然語言提出需求，例如「幫我把 1,000 USDT 閃兌成 BTC」、「說明一下我現在的資產配置」，系統即可理解指令內容，協助完成資訊整理、步驟規劃與操作引導，並在用戶確認後完成相應流程。

在交易執行層面，AI 金寶可支援閃兌、定期定額與日日生幣等功能入口；在資產管理層面，用戶可即時查看個人帳戶現況、歷史表現與資產配置資訊；在市場研究層面，系統則整合即時報價與資訊，協助用戶更快掌握市場動態，降低資訊理解與操作門檻。

AI 驅動決策透明化：以極簡執行流程 導航用戶精準主控

HOYA BIT 強調，AI 金寶的定位不是代替用戶做投資決策，而是作為一個更直覺的操作入口，協助用戶在複雜的金融環境中，更有效率地取得資訊、理解步驟並完成操作。所有涉及金額異動的功能，均設有明確確認機制，確保每一筆交易皆經過用戶授權後才會執行。

這樣的設計，也讓 AI 金寶不只是查詢工具，更是連接資訊、判斷與執行的互動式入口。對於新手而言，可降低學習曲線與介面壓力；對於既有用戶而言，則可提升查詢、判斷與操作效率。

隨著全球金融服務持續朝向對話式 AI 與 Agentic Interaction（主動式 AI 互動）發展，使用者與金融服務之間的互動方式也正在改變。QED Investors 在 2026 年趨勢預測中指出，銀行服務的主要介面將開始從傳統 App 操作畫面逐步轉向以對話式 AI 驅動的智慧金融助理；Visa 近年亦持續建構以 AI 為核心的商務基礎設施，推動交易流程走向全自動代理模式。

HOYA BIT 認為，加密貨幣作為高波動、全天候運作的資產市場，更需要降低資訊與操作門檻。當交易入口不再侷限於傳統介面，而能轉化為自然語言對話，數位金融才更有機會真正接近一般用戶。AI 金寶的正式上線，正是 HOYA BIT 在這條路上的具體實踐。

HOYA BIT 也表示，後續將持續擴展 AI 金寶的功能範圍，逐步延伸至更多相關操作，持續優化用戶從理解、查詢到執行的完整體驗。