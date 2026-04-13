川普封鎖荷莫茲海峽！　專家：準備迎接每桶150美元油價

▲川普預計台北時間今天晚上封鎖荷莫茲海峽（Hormuz）。（圖／路透）

記者陳瑩欣／綜合報導

Onyx Capital Group董事總經理George Montepeke指出，如果美國按計畫對荷莫茲海峽實施海上封鎖，原油價格將大幅上漲，油價應該直衝至140美元或150美元左右；美國知名經濟學家Peter Schiff也示警，原油價格在未來幾天可能達到每桶 150 美元。

美伊周末會談未能達成協議，布蘭特原油6月期貨盤今（13日）一度大漲9.12%至每桶103.88美元；西德州中級原油（WTI）5月期貨一度勁揚9.37%至每桶105.62美元。

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美國軍方將於美國東部時間13日上午10點（台灣時間晚上10點）開始封鎖，目標是所有進出伊朗港口的船隻，料導致全球能源危機持續動盪。

Montepeke在接受《彭博》電視台採訪時表示，「雖今天早上油價衝上103美元，漲幅達8%，但這並沒有完全反映出如果美國真的實施封鎖會發生什麼。」，他補說，「這完全不合理」，油價應該在140美元或150美元左右。

Montepeke分析認為，美國的封鎖可能將地區衝突升級為全球衝突，並可能導致每日供應減少高達1200萬桶。

美伊在巴基斯坦首都舉行的會談破裂之際，Echelon Wealth Partners聯合創始人、美國知名經濟學家Peter Schiff在社群媒體平台X上表達了對中東局勢的擔憂。他表示，「開放荷莫茲海峽的談判最終只會導致海峽比以往任何時候都更加封閉」，Schiff隨後轉發了美國總統川普宣布禁止船隻通過該海峽的聲明，並說「準備好迎接每桶150美元的油價吧。」

