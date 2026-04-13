快訊／國安基金護盤按兵不動　前波持股待砍市值逾35億元

▲國安基金。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

國安基金今（13）日召開第128次會議，對是否再次進場護盤維持按兵不動。由於前次護盤已在1月12日決定退場，依規定要清空持股，今天會議確認已有80.54億餘元入袋，目前尚持有股票市值還有35.6億元待砍，如果順利出清，估計前波國安基金護盤可賺進93.27億元。

財政部指出，目前待處份的國安基金持股市值35.6億元，扣除持股成本22.87億元，未實現資本利得12.73億餘元。

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國安基金依國安基金管理委員會第124次會議決議，自去年4月9日起執行安定市場任務，並經第127次委員會議決議，於1月12日起停止執行安定市場任務，就操作標的適時處理。

今日台股集中加權股價指數為35457.29點，較退場前（1月12日）之30567.29點，上漲4890點，漲幅16%，國安基金退場作業對股市尚無負面影響。

財政部指出，近期中東地緣政治衝突加劇，能源價格飆漲，恐推升通膨上行風險並拖累經濟成長，市場預期主要央行貨幣政策趨緊，台股連動美股劇烈震盪走弱，惟政府採取因應措施確保能源供應、民生物價及供應鏈運作穩定，且我國基本面良好，內需活絡就業穩定，整體外銷出口規模持續增長，上市櫃營收獲利表現亦佳，均能支持經濟成長及股市穩定。

鑑於國際經濟情勢詭譎多變，國安基金仍持續關注各項國內外經濟情勢變動及影響情形，在不影響金融市場穩定之原則下，依規定審慎就操作標的適時予以處理。據了解，國安基金在伊朗戰爭爆發以來，已有1個多月釋股進度為0。