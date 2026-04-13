外資轉買為賣調節161億元　加碼台塑、台化、南亞

▲台塑四寶第一季財報表現佳，外資回補持股。（圖／台塑提供）

記者巫彩蓮／台北報導

美伊協議未果，今（13）日台股具韌性由黑翻紅，小漲作收，以35457點作收，創下台股最高收盤紀錄，上周大舉回補外資，卻是由買轉賣，調節161.3億元，台塑四寶公布第一季財報，加上油價回彈，台塑（1301）、台化（1326）、南亞（1303）居外資買超前三名個股。

台股反映美伊朗談判破局消息，今日台股以小跌開出，惟被動元件、半導體設備等族群領軍下，終場上漲39點或漲幅0.11%，以35457點作，成交量7802億元。

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根據證交所統計資料顯示，外資由買轉賣，調節161.3億元，投信買超71.36億元；自營商單日合計買超為39.88億元，其中自行買賣部分為買超33.58億元，避險方面買超6.3億元，合計三大法人賣超為50.06億元。

3月中東地緣政治緊張，國際油漲升，台塑四寶公布第一季稅後淨利442.23億元，季增率523%，台塑、台化、南亞成為今日外資回補前三名個股，買超張數5萬7996張、5萬2242張，以及2萬8493張。

外資買超第四～十名個股、張數分別國巨*（2327）2萬2704張、群創（3481）2萬2008張、台玻（1802）2萬548張、中鋼（2002）1萬6654張、毅嘉（2402）1萬979張、南亞科（2408）8798張、富采（3714）8598張。

今日外資調節前十名個股、張數，分別為聯電（2303）5萬562張、欣興（3037）3萬543張、台新新光金（2887）2萬859張、力積電（6770）1萬6993張、瑞軒（2489）1萬3777張、光寶科（2301）1萬3565張、華航（2610）1萬3029張、友達（2409）1萬1411張、旺宏（2337）1萬975張、華通（2313）9650張。