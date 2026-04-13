記憶體巨頭Sandisk納入納斯達克100指數　盤前漲逾2%

▲Sandisk,納入納斯達克100指數、示意圖 。（圖／記者蘇晟彥攝）

記者陳瑩欣／台北報導

那斯達克10日宣布全球記憶體巨頭 SanDisk將於 4 月 20 日開盤前正式納入那斯達克 100 指數（Nasdaq-100 Index），取代協作軟體巨頭 Atlassian 成分股位置，受此激勵，SanDisk今（14日）盤前上漲逾2%，華爾街諸多家分析師均上調SanDisk目標價至1000美元。

NASDAQ 100 指數是由納斯達克交易所編製的股票指數，涵蓋在納斯達克上市、市值規模最大的100 家非金融類公司。

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SanDisk在10日以上漲0.02美元或0.02%、851.77美元，盤中一度創下873.95美元的歷史新高，今日盤前上漲至869.89美元，上漲2.13%。

華爾街看好SanDisk前景，近期紛調高目標價，綜合各家外媒報導，華爾街知名券商伯恩斯坦（Bernstein）將SanDisk目標價從1000美元上調至1250美元；美國投資銀行Cantor Fitzgerald也是將目標價從800美元上調至1000美元。

Efferies Maintains（富瑞集團）分析師Blayne Curtis維持SanDisk買入評級，並將目標價從700美元上調至1000美元；瑞穗證券（Mizuho）將SanDisk 目標股價由710 美元上調至1000 美元。



