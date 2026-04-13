7檔「抓去關」新名單　載板、半導體飆股都入列

▲台灣證交所 。（圖／台灣證交所）

記者陳瑩欣／台北報導

證交所、櫃買中心今（13）日公告7檔處置股新名單，全都自明（14）日起關到4月27日，包括熱門ABF載板飆股欣興（3037）、半導體設備股辛耘（3583）等多檔飆股皆在其中。

7檔上市櫃新處置措施與理由如下：

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欣興（3037）：20分鐘撮合

理由：

為2次處置，短期內累計7次列注意股，最近6個營業日累積收盤價漲幅達25.83%，且6個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達107元

辛耘（3583）：5分鐘撮合

理由：

第1次處置，短期內累計3次列注意股，最近6個營業日累積收盤價漲幅達43.10%，且6個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達241.00元

元晶（6443）：5分鐘撮合

理由：

第1次處置，近30個營業日已有12天列注意股，最近90個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達191.90%

汎銓（6830）：20分鐘撮合

理由：

2次處置，短期內9次列注意股，原定處置到4月8日，延長刑期至4月27日。最近6個營業日累積收盤價漲幅達42.48%、且6個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達206.00元、最近30個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達170.52%、最近60個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達328.33%、最近90個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達426.27%

由田（3455）：5分鐘撮合

理由：

第1次處置，連續3個營業日達注意股標準，最近6個營業日累積之最後成交價漲幅達42.63%；當日週轉率達12.38%

中探針（6217）：20分鐘撮合

理由：

2次處置，連續5個營業日列注意股，最近6個營業日累積之最後成交價漲幅達30.32%；最近30個營業日起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達156.13%；最近60個營業日起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達391.8%；最近90個營業日起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達421.17%；當日週轉率達32.29%；當日本益比為N/A、股價淨值比為9.4且為其所屬產業類別股價淨值比之2.55倍

豪勉（6218）：5分鐘撮合

理由：

第1次處置，因連續3個營業日達注意標準，最近6個營業日累積之最後成交價漲幅達45.48%；當日之成交量較最近60個營業日日平均成交量放大10.32倍；當日週轉率達13.85%