玉山金Q1獲利逾百億元刷新高　董座：成長節奏回歸「常態」

▲行政院副院長鄭麗君(左3)、玉山金控創辦人黃永仁(左2)、董事長黃男州(右3)、教育部次長劉國偉(右2起）、考試院前院長黃榮村、外貿協會董事長黃志芳(左) 共同見證「玉山黃金種子計畫」的成果與未來願景。（圖／玉山金提供）

記者巫彩蓮／台北報導

玉山銀行、玉山志工及文教基金會發起「玉山黃金種子計畫」，打造200所玉山圖書館，玉山金（2884）董事長黃男州出席今（13）日感恩活動表示，仰賴存放利差、手續費收入，以及投資資金收入「三支柱」創造獲利動能，今年營運成長節奏則是回歸「常態」（Normal）。

玉山金公布第一季稅後淨利100.57億元，創歷年同期新高，較去年同期增加14.39%，EPS 0.62元，市場對於玉山金未來獲利表現寄予厚望，能否挑戰400億元大關？黃男州認為，去年獲利成長3成之外，歷經過去幾年明顯成長，今年將回歸「常態」，把今年定調為「穩健的成長」。

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日前公平會通過玉山金併三商壽審查作業，黃男州說，接下來必須進行現金增資，還得調整產品線，未來人壽子公司獲利比重目標約為4分之1左右，而銀行以外其他子公司獲利比重約店3分之1，而銀行子公司約占3分之2。

至於「玉山黃金種子計畫」規畫，黃男州說，圖書館從一個「點」，慢慢地變成「線」、再擴展成「面」，200所圖書館是一個新里程，捐贈逾48萬本圖書，未來將黃金種子計畫的溫暖拓展至海外，今年預計於柬埔寨、越南展開圖書館捐建。

