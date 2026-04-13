快訊／貨櫃船運波斯灣線運價漲破8千　戰前四倍價、轉陸運需3-10天

▲法國達飛航運三月中率先恢復波斯灣航線。（圖／達飛通運提供）

記者張佩芬／台北報導

美伊談判破裂，荷莫茲海峽緊張局勢再度升溫，國內大型攬貨公司指出，目前幾家有經海峽外港口轉陸運進入波斯灣國家的運費，今(13)日每大箱(40呎櫃)運價都已漲破8000美元，到傑貝阿里報船公司分別報價8346、8502美元(含兵險)，是戰前的四倍多價格，且陸運時間估要3-10天。

3月中法國達飛航運率先恢復波斯灣航線，船隻彎靠阿拉伯聯合大公國的富查伊拉(Fujairah)與豪爾法坎(Khor AlFakkan)兩港，再經由陸運或支線船轉至傑貝阿里、哈利法、達曼、哈馬德、烏姆蓋斯爾胡瓦伊赫、舒艾巴、巴林等地。富查伊拉港限貨櫃僅能在港口停靈三天，超過間就挪往沙加港，要支付額外的拖運與倉儲費。

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根據上海航運交易所貨櫃運價指數，在2月中波斯灣航線每箱(20呎櫃)運價都僅有980-990美元之間，戰前一天的2月27日漲到1327美元，單周上漲347美元，每大箱運價一般是以每箱運價乘以二，再打個八折左右計算，不過現在計費方式改變，因為陸運缺卡車，20呎櫃不再是40呎櫃的六折以下價格，今日船公司分別報6423與7101美元，約八折左右的價格。

攬貨業者指出，目前有恢復波斯灣航線的包括達飛、中遠海運、地中海海航運、馬士基與赫伯羅德等，台灣貨載經由上海或新加坡轉船；我國貨櫃船公司則傳出長榮海運有報價，但還不確定是用聯盟船艙位在走，還是自己派船運送，陽明、萬海與德翔海運都還沒有恢復波斯灣線的消息傳出。