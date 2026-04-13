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未來五周貨櫃船減班率提高為9%　油價漲、市場不確定性高是主因

▲洛杉磯港估計未來三周貨量不如去年同期。（圖／取自洛杉磯港官網）

▲未來五周取消的航班，亞洲到美洲線佔56%。（圖／取自洛杉磯港官網）

記者張佩芬／台北報導

英國知名海運諮詢機構德魯里公布的最新五周取消航班追蹤，顯示未來五周航班取消率自上周的7%提高為9%，業界估計，油價高漲與市場不確定性偏高是主因，另透過減班美國線運價有回升，歐洲線卻還在跌也是關鍵因素。

上周五(10日)德魯里世界貨櫃運價指數(WCI)，全球市場運價上漲1%，至每大箱(40呎櫃)2309美元，跨太平洋航線運價提高8%、跨大西洋航線提高25%，但是亞洲-歐洲/地中海航線則下降6%，整體運價水平自二月底以來仍維持約22%成長。

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接下來五周，即第16周(4月13日至19日)至第20周(5月11日至17日)，預計約有66班空班，預計有700班預定班次運作，取消率為9%。取消主要集中在橫渡太平洋東行，佔56%，其次是亞洲-歐洲/地中海的27%，而跨大西洋的17%。雙子星聯盟在主要東西向航道上均無取消，表現突出。

德魯里分析，市場走向將主要取決於停火的穩定性以及荷莫茲過境協議明朗的速度，這將影響未來幾周的航班表可靠性與成本趨勢。不過目前美伊談判已經破裂，市場重新陷入嚴重不確定性，對託運人而言，這意味著運費持續波動與排程不確定性，使得規劃彈性在短期內變得不可或缺。

關鍵字： 未來五周貨櫃船減班率提高為9%　油價漲、市場不確定性高是主因

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