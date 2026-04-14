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Q1造船簽量大陸佔七成　走過去年H1因美國打壓降為52%的低谷

▲上海外高橋造船廠造船盛況。（圖／取自外高橋造船廠網站）

▲上海外高橋造船廠多艘船同時建造的盛況。（圖／取自外高橋造船廠網站）

記者張佩芬／綜合報導

2025年上半年因美國打壓，中國造船廠在新造船訂單的市佔率從2024年下半年的72%降至52%，之後壓力漸解，全年新接訂單量達1億782萬載重噸，占全球市場總量的69%；根據波羅的海國際航運公會(BIMCO)最新報告，今年第一季中國造船廠仍是船東的首選，全季簽約量佔全球70%，進一步回升。

海運業高階指出，2024年4月，美國貿易代表署(USTR)應鋼鐵工人聯合會等工會要求，針對中國在海事、物流及造船領域的行為展開「301調查」，去年5月美國宣布10月中要對中國大陸建造船舶收取額外港口費，後因發現對美國進出口業影響太大，全球海運組織也強烈反對，中國大陸則對美國籍商船採取相對措施，最後經中美貿易協商，去年11月美國暫停相關調查並暫停港口費。

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BIMCO最新報告顯示，今年全球船舶建造訂單熱潮仍在持續，已達到17年來的最高水準，首季簽約量年增40%，達到1760萬CGT(補償總噸位)，全球航運手持訂單總量已達1.91億CGT，相當於全球船隊運力的17%，是2011年以來的最高比例。

BIMCO航運分析經理Filipe Gouveia表示，2020年以來，新船簽約量比2010年代的平均水準高出47%，這得益於大型船舶市場狀況更加強勁、整體船隊規模擴大以及船隊更新需求增加，也推高了新船價格，並延長了船廠交付週期，今年簽約的訂單中，預計有57%將在2028年後交付。

近期訂單激增主要源於新油輪訂單增長兩倍以及LNG運輸船訂單回升。總體來看，油輪佔簽約總量的32%，為2017年第二季以來的最高比例，打破了該板塊長期的沉寂，也印證油輪已經進入強勁的上行週期。

數據顯示，原油油輪訂單佔現有船隊運力22%，成品油輪為19%，貨櫃船為37%，LNG運輸船為40%。對於原油和成品油輪而言，新造船將有助於船隊更新，目前分別有21%和17%的船隊船齡超過20年，通常達到這一船齡即考慮拆解回收。而貨櫃船隊中僅有4%的船齡超過25年，LNG船隊中這一比例為8%，但這兩個板塊預計需求增長更高。

儘管新船簽約量年增率大幅提高，散裝船新船簽約量比上一季下降了17%，BIMCO分析，主要是因散裝船訂單在2025年第四季由好望角型船訂單帶動，曾出現激增。

Filipe Gouveia表示，從中期來看，多個大型航運板塊本已膨脹的手持訂單量可能會導致新船簽約放緩。船廠交付週期長、新船價格居高，加上荷莫茲海峽通航以及替代燃料供應方面的高度不確定性，也可能對後續簽約訂造產生負面影響。

從訂單地域分佈來看，中國船廠仍是船東的首選，在2026年第一季度簽約量中佔70%，韓國船廠僅佔20%，主要依靠LNG運輸船訂單支撐。相比之下，日本船廠簽約量同比下降83%，僅占新訂單的1%，估計至少是1996年以來的最低市佔率，反映出日本船廠產能有限、交付週期長且競爭力下降。

根據中國工信部今年2月1日發布的數據，2025年中國造船業的完工量、新接訂單量、手持訂單量都高居全球第1，是連續16年都保持世界第一紀錄，估計今年也將穩居寶座。

觀察者網報導，2025年中國造船完工量為5369萬載重噸，年增11.4%，佔全球市場總量56.1%；新接訂單量為1億782萬載重噸，佔全球市場總量69%；截至2025年底的手持訂單量為2億7442萬載重噸，年增31.5%，佔全球市場總量66.8%，三項都創歷史新高。

關鍵字： Q1造船簽約量大陸佔七成走過美國打壓降為52%

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