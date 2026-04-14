ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

美伊2次談判亞股回血！日股漲逾1400點　韓股飆逾3%

▲美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者陳瑩欣／綜合報導

伊朗傳出2度談判訊號，激勵市場情緒！美國總統川普透露，伊朗已來電表達談判意願，並期待雙方達成協議，同時也提到中國國家主席習近平希望戰爭盡快落幕。受此消息帶動，美股期指在台北時間周二（14日）全面走揚，亞股同步開高歡慶，日股漲逾千點，韓股直逼6000點大關。

其中，韓股表現最為強勢，盤中大漲逾3.17%，來到5992.59點，上漲183.97點，直逼6000點；日股同樣氣勢如虹，日經指數大漲1412.23點，衝破57900點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，油價則出現回落。截至台北時間周二早上8點，西德州中質原油（WTI）下跌2.37%，報每桶96.73美元；布蘭特原油下跌1.82%，報每桶97.51美元。

根據《CNBC》報導，亞太市場周二開盤走高，儘管美國持續在荷姆茲海峽封鎖伊朗貨運，但市場仍押注華盛頓與德黑蘭之間仍有機會達成協議。此外，亞洲投資人也將關注稍晚公布的中國貿易數據，作為判斷經濟動能的重要依據。

華爾街隔夜表現方面，主要指數期貨變動不大。標普500期貨小漲0.06%，道瓊工業指數期貨上漲10點（約0.02%），那斯達克100期貨則上揚近0.2%。市場整體氣氛偏向觀望中帶樂觀。

關鍵字： 標籤:伊朗川普股市油價亞股

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【這組合太可愛】貓貓跟阿嬤打架！趁她轉頭偷咬XD

推薦閱讀

快訊／台積電飆2040元新天價　張忠謀身價突破2552億

快訊／台積電飆2040元新天價　張忠謀身價突破2552億

台積電（2330）法說前氣勢如虹，今（14）日開盤不到2小時，上漲50元或2.51%至2040元新天價，市值52.9兆元，創辦人張忠謀身價飆上2552.82億元。受到台積電飆新天價影響，台股盤中大漲780.14點，衝上36237.43點。

2026-04-14 11:12
SanDisk飆逾11%！台記憶體股2檔漲停　南亞科法說會相對弱勢　

SanDisk飆逾11%！台記憶體股2檔漲停　南亞科法說會相對弱勢　

全球記憶體巨頭 SanDisk在美股13日大漲逾11%股價逼近千美元，激勵亞股中相關個股今（14日）強勢表現，鎧俠KIOXIA今早在詔股大漲逾15%，SK海力士在韓股漲7%，台股記憶體股表現也不遑多讓，旺宏（2337）、青雲（5386）漲停，、創見（2451）、宇瞻（8271）漲幅也超過半根停板，反而是昨日舉行法說南亞科（2408）業績報佳音，但股價開高，漲勢收斂，一度拉回平盤。

2026-04-14 10:38
股后穎崴衝9185元天價　4檔千金股亮燈觸漲停

股后穎崴衝9185元天價　4檔千金股亮燈觸漲停

美伊停火談判有空間，台股今（14）日隨亞股走揚展開慶祝行情，股后穎崴（6515）盤中飆出9185元天價，為股王信驊（5274）之後第2檔觸及「9千金」標的，高價股中創意（3050）、大立光（3008）、高力（8996）、台光電（2383）亦亮燈漲停，多頭士氣高昂。

2026-04-14 10:09
英特爾股價9連漲飆逾58%　分析師：財報恐難再推高股價

英特爾股價9連漲飆逾58%　分析師：財報恐難再推高股價

晶片大廠Intel近期股價在利多消息帶動下強勢上攻，但市場對後續上漲動能看法分歧。分析師指出，儘管即將公布的財報表現可望亮眼，但股價短線已大幅反映利多，未必能再進一步推升。

2026-04-14 10:07
快訊／台股創新高！上市櫃千檔走揚　00940重回發行價

快訊／台股創新高！上市櫃千檔走揚　00940重回發行價

受惠美伊停火談判有新契機影響，亞股今（14）日全面勁揚，台股開盤也衝上36136.28點史上新高，上市櫃逾千檔走揚，月配型台股ETF元大台灣價值高息（00940）也再次重回10元發行價，開盤不到半小時成交量9萬張。

2026-04-14 09:36
美伊2次談判亞股回血！日股漲逾1400點　韓股飆逾3%

美伊2次談判亞股回血！日股漲逾1400點　韓股飆逾3%

伊朗傳出2度談判訊號，激勵市場情緒！美國總統川普透露，伊朗已來電表達談判意願，並期待雙方達成協議，同時也提到中國國家主席習近平希望戰爭盡快落幕。受此消息帶動，美股期指在台北時間周二（14日）全面走揚，亞股同步開高歡慶，日股漲逾千點，韓股直逼6000點大關。

2026-04-14 08:51
油價讓電動車重新受重視　汽配與智慧移動展現我業者優勢

油價讓電動車重新受重視　汽配與智慧移動展現我業者優勢

亞洲指標移動產業盛會「360° MOBILITY Mega Shows」今(14)日於台北南港展覽館1館盛大開幕，外貿協會董事長黃志芳指出，地緣政治與油價高漲讓電動車重新受到重視，這次展出可以展現我國業者在汽車零配件與車用電子的優勢。另針對美國關稅等問題，美國德州、北卡羅來納州、西維吉尼亞、賓州等今日下午兩點有一場商機說明會，與業界做交流。

2026-04-14 11:43
從拚報酬到求穩定　前操盤手的退休資產重配術

從拚報酬到求穩定　前操盤手的退休資產重配術

2年前，外商投信投資長安柏姐從職場畢業；退休前，她靠著定期定額投資台股及全球股票基金，積極累積資產；退休後佛系理財，透過跨資產、跨區域且高達5成的類現金占比，保守卻穩健地開啟人生精彩下半場，不但旅居加拿大、寫了一本小說，更轉型成為職涯諮詢師。

2026-04-14 11:28
130萬人一早被錢香醒　00919幫每人每月有感加薪3681元

130萬人一早被錢香醒　00919幫每人每月有感加薪3681元

今（14）日是台股ETF股利發放高峰日，共有逾241萬位受益人一早被錢香醒，統計包括群益台灣精選高息(00919)、元大台灣高息低波(00713)、、野村臺灣新科技50(00935)、中信綠能及電動車(00896)、中信成長高股息(00934)、第一金工業30(00728)、凱基台灣AI50(00952)…等11檔台股ETF發放230億元現金股利，預計241萬3359位投資人受益，其中以年化配息率近13%的00919每月幫投資人加薪3681元，預計有逾130萬位受益人加薪最有感。

2026-04-14 11:10
詐騙像「吸星大法」　陳彥良提阻詐聯防：同業平台、執法合作、跨機構分析

詐騙像「吸星大法」　陳彥良提阻詐聯防：同業平台、執法合作、跨機構分析

面對AI深偽詐騙快速擴散、手法日新月異，東森新媒體ETtoday今（14）日於台北喜來登飯店舉辦「2026 AI斥詐風雲論壇：從意識覺醒走向AI實戰防護」，金融監督管理委員會副主任委員陳彥良出席指出，詐騙侵蝕的不只是金錢，更是社會信任；金管會將持續攜手金融機構與相關單位，強化AI識詐與跨機構聯防，朝「事前預警、事中阻斷」推進，提升阻詐效率、守護民眾資產安全。

2026-04-14 11:02

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台指期夜盤破36000大關！　創歷史新高

快訊／台積電飆2040元新天價　張忠謀身價突破2552億

股后穎崴衝9185元天價　4檔千金股亮燈觸漲停

台股飆逾660點衝破36K新高　台積電漲35元平2025天價

7檔「抓去關」新名單　載板、半導體飆股都入列

快訊／貨櫃船運波斯灣線運價漲破8千　戰前四倍價、轉陸運需3-10天

快訊／台股創新高！上市櫃千檔走揚　00940重回發行價

美伊2次談判亞股回血！日股漲逾1400點　韓股飆逾3%

川普封鎖荷莫茲海峽！　專家：準備迎接每桶150美元油價

記憶體價格飆10倍　慧榮總座：明年缺貨進一步惡化

道瓊下跌逾361點　台積電ADR下挫0.26%

友達重整架構　能源事業割讓給100%子公司達耀

SanDisk飆逾11%！台記憶體股2檔漲停　南亞科法說會相對弱勢　

投資納斯達克甜甜價！00662分割投票起跑　每張2萬有找

台積電供應鏈好威！設備廠志聖3月暴賺2.24億　年增1338%

00929不只靠配息指數升級回穩

未來五周貨櫃船減班率提高為9%　油價漲、市場不確定性高是主因

快訊／國安基金護盤按兵不動　前波持股待砍市值逾35億元

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
川普宣布「封鎖荷莫茲海峽」國際油價跳漲8％

川普宣布「封鎖荷莫茲海峽」國際油價跳漲8％
不提訴訟也不拿錢　李貞秀回應被除籍：黃國昌4/7就要我請辭

不提訴訟也不拿錢　李貞秀回應被除籍：黃國昌4/7就要我請辭

「粉紅超跑」深夜起駕　白沙屯媽祖8天7夜進香啟程

「粉紅超跑」深夜起駕　白沙屯媽祖8天7夜進香啟程

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

白沙屯媽祖抵台中！第4度駐駕笠毅工業公司　過往也獲青睞停駕2次

白沙屯媽祖抵台中！第4度駐駕笠毅工業公司　過往也獲青睞停駕2次

熱門快報

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366