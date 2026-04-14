美伊2次談判亞股回血！日股漲逾1400點　韓股飆逾3%





▲美國總統川普。（圖／路透）

記者陳瑩欣／綜合報導

伊朗傳出2度談判訊號，激勵市場情緒！美國總統川普透露，伊朗已來電表達談判意願，並期待雙方達成協議，同時也提到中國國家主席習近平希望戰爭盡快落幕。受此消息帶動，美股期指在台北時間周二（14日）全面走揚，亞股同步開高歡慶，日股漲逾千點，韓股直逼6000點大關。

其中，韓股表現最為強勢，盤中大漲逾3.17%，來到5992.59點，上漲183.97點，直逼6000點；日股同樣氣勢如虹，日經指數大漲1412.23點，衝破57900點。

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不過，油價則出現回落。截至台北時間周二早上8點，西德州中質原油（WTI）下跌2.37%，報每桶96.73美元；布蘭特原油下跌1.82%，報每桶97.51美元。

根據《CNBC》報導，亞太市場周二開盤走高，儘管美國持續在荷姆茲海峽封鎖伊朗貨運，但市場仍押注華盛頓與德黑蘭之間仍有機會達成協議。此外，亞洲投資人也將關注稍晚公布的中國貿易數據，作為判斷經濟動能的重要依據。

華爾街隔夜表現方面，主要指數期貨變動不大。標普500期貨小漲0.06%，道瓊工業指數期貨上漲10點（約0.02%），那斯達克100期貨則上揚近0.2%。市場整體氣氛偏向觀望中帶樂觀。