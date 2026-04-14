台股飆逾660點衝破36K新高　台積電漲35元平2025天價

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數全面收漲，台股今（14日）以35584.09點開出，指數大漲126.8點，漲幅0.36％。台股隨後漲勢擴大，指數上漲660.15點至36117.44點，刷史上新高。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲25元來到2015元，漲幅1.26％，隨後漲勢進一步來到上漲35元至2025元平天價；鴻海（2317）上漲4元至204元；聯發科（2454）上漲25元至1645元；廣達（2382）上漲2元來到321元；長榮（2603）上漲2元至202元。
美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲301.68點或0.63％，收在48218.25點；標準普爾500指數上漲69.35點或1.02％，收6886.24點；那斯達克指數上漲280.85點或1.23％，收在23183.74點；費城半導體指數上漲149.69點或1.68％，收9039.52點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|48218.25
|▲301.68
|▲0.63%
|S&P500
|6886.24
|▲69.35
|▲1.02%
|NASDAQ
|23183.74
|▲280.85
|▲1.23%
|費城半導體指數
|9039.52
|▲149.69
|▲1.68%
資料來源：證交所
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