台股飆逾660點衝破36K新高　台積電漲35元平2025天價

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數全面收漲，台股今（14日）以35584.09點開出，指數大漲126.8點，漲幅0.36％。台股隨後漲勢擴大，指數上漲660.15點至36117.44點，刷史上新高。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲25元來到2015元，漲幅1.26％，隨後漲勢進一步來到上漲35元至2025元平天價；鴻海（2317）上漲4元至204元；聯發科（2454）上漲25元至1645元；廣達（2382）上漲2元來到321元；長榮（2603）上漲2元至202元。

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美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲301.68點或0.63％，收在48218.25點；標準普爾500指數上漲69.35點或1.02％，收6886.24點；那斯達克指數上漲280.85點或1.23％，收在23183.74點；費城半導體指數上漲149.69點或1.68％，收9039.52點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 48218.25 ▲301.68 ▲0.63% S&P500 6886.24 ▲69.35 ▲1.02% NASDAQ 23183.74 ▲280.85 ▲1.23% 費城半導體指數 9039.52 ▲149.69 ▲1.68%

資料來源：證交所